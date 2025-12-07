forte pluie
Des centaines de livres endommagés par une fuite d'eau au Louvre

FILE - A carpet at Le Louvre museum, Wednesday, Nov. 19, 2025 in Paris. (AP Photo/Christophe Ena, File) Most Mispronounced Words
Au plus grand musée du monde, une fuite d'eau a endommagé des centaines de livres.Keystone

Des centaines de livres endommagés par une fuite d'eau au Louvre

La bibliothèque des Antiquités égyptiennes du plus grand musée du monde avait été touchée fin novembre. Les ouvrages vont pouvoir être sauvés.
07.12.2025, 18:1807.12.2025, 18:19

Une fuite d'eau survenue le 26 novembre a endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes du Louvre, a indiqué dimanche le musée parisien à l'AFP, confirmant une information du média La Tribune de l'Art.

Les Suisses paieront plus cher pour aller au Louvre

«Entre 300 et 400 ouvrages» ont été touchés par cette fuite d'eau, a détaillé Francis Steinbock, administrateur général adjoint du musée, indiquant qu'il s'agissait de «revues d'égyptologie» et de «documentation scientifique» utilisées par les chercheurs. Ces ouvrages reliés datent de la fin du 19e et du début du 20e siècle.

«Aucun ouvrage patrimonial n'est concerné par ce dégât», a-t-il souligné, précisant que, «à ce stade, nous n'avons pas de pertes irrémédiables et définitives sur ces collections».

On sait enfin qui est le mystérieux «détective» du Louvre

Ce sont «des documents extrêmement utiles et très consultés» mais «pas du tout uniques au monde», a-t-il ajouté, «ils vont sécher, on va les envoyer chez le relieur pour les remettre en état puis ils seront remis sur étagère».

Selon le Louvre, la fuite d'eau a été découverte le 26 novembre vers 20h45 dans le réseau hydraulique qui alimente les équipements de chauffage et de ventilation de la bibliothèque, située dans l'aile Mollien. (ats/afp)

