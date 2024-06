Image: www.imago-images.de

Guillaume Meurice affirme avoir été viré

Après avoir été suspendu par Radio France à la suite d'une blague polémique, l'humoriste français annonce avoir été licencié.

Guillaume Meurice, assure ce mardi avoir été licencié par Radio France, après une polémique et une suspension d'antenne. On lui a notifié la «rupture anticipée de (son) contrat pour faute grave», a-t-il indiqué à l'AFP. Cette décision, attendue depuis sa deuxième sortie controversée de l'humoriste français sur Benjamin Netanyahou, met fin à une collaboration de plus de dix ans avec la station publique, rapporte Le Parisien.

Pour rappel, Guillaume Meurice avait eu un entretien disciplinaire avec la direction des ressources humaines en mai. On lui reprochait un manque de loyauté envers l’entreprise et l’utilisation de l’antenne à des fins personnelles, accusations qu'il a contestées. Le 30 mai, il a comparu devant une commission de discipline où son employeur a maintenu ses accusations.

L'affaire en question 👇 C'est la guerre chez France Inter

Son départ forcé de France Inter met fin à une aventure radiophonique de plus d'une décennie. En 2012, il avait participé à «On va tous y passer» de Frédéric Lopez. En 2014, il avait rejoint la «bande des Belges» avec Alex Vizorek et Charline Vanhoenacker dans «Si tu écoutes, j’annule tout», rebaptisé plus tard «Par Jupiter!» puis «C’est encore nous». Le show, qui attirait près de 800 000 auditeurs, selon Le Parisien, a été retiré en 2023, remplacé par une émission hebdomadaire, le dimanche soir.

Ce rendez-vous a rapidement trouvé son public, mais l'avenir de l'émission est incertain après le départ de Meurice, estime Le Parisien. L'équipe critique la direction à chaque chronique. (jah)