Alsace: un homme soupçonné d'avoir défenestré sa femme

Un homme de 60 ans est soupçonné d'avoir défenestré sa femme. Il a été placé en garde à vue jeudi à Haguenau (Bas-Rhin), a-t-on appris de sources policières.
Les policiers ont été appelés vers 8h10 après la découverte du corps au pied d'un immeuble de la commune de 36'000 habitants, située à 35 km au nord de Strasbourg.

Le mari de la victime, inconnu de la justice, a déclaré aux policiers que son épouse s'était défenestrée. Mais une enquête de voisinage a révélé que le couple s'était disputé et les enquêteurs ont relevé des incohérences dans les déclarations du mari.

Le sexagénaire a été placé en garde à vue et doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique, selon les mêmes sources.

Les derniers chiffres officiels font état d'un nombre de féminicides conjugaux en hausse de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. (sda/ats/afp)

