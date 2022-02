Patrick et Isabelle Balkany. Image: sda

C'est décidé, Patrick Balkany est renvoyé en prison

L’ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany va de nouveau être incarcéré dès ce lundi à la prison de Fleury-Mérogis.

Il espérait y réchapper... mais Patrick Balkany va bel et bien retourner sous les verrous. Sur décision de justice, après la révocation de son placement sous bracelet électronique, l'ancien élu sera réincarcéré dès ce lundi. Quant à son épouse, Isabelle Balkany, actuellement hospitalisée, sera convoquée ultérieurement par le parquet, informe Le Monde.

Les détails de l'affaire, ci-dessous Isabelle Balkany aurait fait une nouvelle tentative de suicide de Team watson

Balkany avait été emprisonné entre septembre 2019 et février 2020, après avoir été condamné avec son épouse pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Puis, il avait été libéré et assigné à résidence sous surveillance électronique, pour raisons de santé.

Les motifs de la révocation

Jeudi dernier, la Cour d'appel de Rouen a annoncé avoir révoqué le placement sous bracelet électronique des époux Balkany.

Une nouvelle qui avait fait jaser les réseaux sociaux... Les Balkany sont renvoyés en prison et Twitter s'en délecte méchamment de Marine Brunner

Selon la cour, les Balkany n’ont «jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique».

Dans un communiqué, il est encore précisé que leur «attitude et propos véhéments ou ironiques, parfois outranciers voire outrageants» à l’égard du personnel de l’administration pénitentiaire ou du juge d’application des peines.

Selon le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), Isabelle Balkany a régulièrement eu une «attitude opposante, condescendante, voire outrageante». Sans compter le nombre d'alarmes de son bracelet électronique, qu'elle a justifié notamment par «des problèmes de voiture», «la nécessité de faire des courses» encore «des séances d’hydrothérapies l’obligeant à immerger le bracelet électronique dans son bain».

Mais surtout, les époux Balkany n’ont pas respecté leur principale obligation: «Payer les sommes dues aux finances publiques, et ce en dépit» d’une «très importante dette fiscale». L’ancien maire (LR) de Levallois-Perret, 73 ans, et son épouse doivent 5,3 millions d’euros au fisc. (mbr)