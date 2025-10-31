Tchéky Karyo, ici en 2008 à Cannes. Image: Corbis Entertainment

L'acteur français Tchéky Karyo est mort

Le comédien, connu notamment pour son rôle dans Nikita de Luc Besson, est décédé d'un cancer à l'âge de 72 ans.

L'acteur et comédien de théâtre Tchéky Karyo est décédé, à l'âge de 72 ans, en Bretagne. Son agente l'a confirmé vendredi soir auprès de l'AFP. Il a été «emporté par un cancer», indique un communiqué de sa famille.

L'acteur, d'origine grecque et turque et né à Istanbul, était connu pour sa «gueule» et sa voix rugueuse. Il a joué dans environ 80 films.

Parmi eux: L'Ours, de Jean-Jacques Annaud, où il campait un chasseur de plantigrades pris de remords. Son rôle qui l'a réellement fait connaître est celui d'un agent secret dans Nikita de Luc Besson, en 1990, dans lequel il recrute une jeune femme pour la transformer en tueuse. On a aussi pu le voir dans Un long dimanche de fiançailles ou encore Les Lyonnais.

Un de ses derniers rôles: dans The Killer, de John Woo, en 2024. Keystone

A l'international, il a aussi joué quelques personnages de méchants et de seconds couteaux dans des films américains tels que 1492: Christophe Colomb, The Patriot, Goldeneye ou Bad Boys.

Tchéky Karyo a également eu une longue carrière sur les planches et s'était notamment produit au Festival d'Avignon au début des années 1980.

«Ce métier m'a aidé à devenir un homme meilleur. L'art dramatique est un moyen d'aller sur un espace réservé et magique dans lequel on entre en compagnie d'autres personnes qui ont besoin aussi de cette pulsion et peut-être de prendre du recul par rapport à eux-mêmes» Tchéky Karyo midi libre

(acu/afp/ats)