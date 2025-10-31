L'acteur français Tchéky Karyo est mort
L'acteur et comédien de théâtre Tchéky Karyo est décédé, à l'âge de 72 ans, en Bretagne. Son agente l'a confirmé vendredi soir auprès de l'AFP. Il a été «emporté par un cancer», indique un communiqué de sa famille.
L'acteur, d'origine grecque et turque et né à Istanbul, était connu pour sa «gueule» et sa voix rugueuse. Il a joué dans environ 80 films.
Parmi eux: L'Ours, de Jean-Jacques Annaud, où il campait un chasseur de plantigrades pris de remords. Son rôle qui l'a réellement fait connaître est celui d'un agent secret dans Nikita de Luc Besson, en 1990, dans lequel il recrute une jeune femme pour la transformer en tueuse. On a aussi pu le voir dans Un long dimanche de fiançailles ou encore Les Lyonnais.
A l'international, il a aussi joué quelques personnages de méchants et de seconds couteaux dans des films américains tels que 1492: Christophe Colomb, The Patriot, Goldeneye ou Bad Boys.
L’acteur Tchéky Karyo s’en est allé 🕊️⁰⁰Figure incontournable du cinéma français, il s’est illustré dans L’Ours, Nikita, Dobermann ou encore la série The Missing.— CANAL+ (@canalplus) October 31, 2025
Crédits 📸 : Crédit JOEL SAGET / AFP pic.twitter.com/gUCrouLome
Tchéky Karyo a également eu une longue carrière sur les planches et s'était notamment produit au Festival d'Avignon au début des années 1980.
