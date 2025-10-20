faible pluie12°
Sarkozy reçu par Macron avant d'aller en prison

Nicolas Sarkozy ne veut pas d&#039;une grâce présidentielle. Il entend démontrer sa bonne foi.
Nicolas Sarkozy doit être incarcéré mardi.Keystone

Sarkozy reçu par Macron avant d'aller en prison

Alors qu'il doit être écroué mardi à Paris, Nicolas Sarkozy a été reçu vendredi à l'Elysée par le président français.
20.10.2025, 14:4120.10.2025, 14:41

L'ancien président Nicolas Sarkozy, qui doit être incarcéré mardi à la prison parisienne de la Santé, a été reçu quelques jours plus tôt par le président Emmanuel Macron à l'Elysée, a appris lundi l'AFP d'une source au sein de l'exécutif, confirmant une information du Figaro.

«Il a été reçu vendredi», a indiqué cette source sans plus de précision. Nicolas Sarkozy doit être écroué mardi, près d'un mois après sa condamnation à cinq ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

On sait où et quand Nicolas Sarkozy sera incarcéré

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin, un proche de l'ancien chef de l'Etat, a indiqué qu'il irait le «voir en prison», s'inquiétant des «conditions de sécurité» lors de sa détention. (jzs/ats)

