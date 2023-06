L’homme qui a inspiré le film «Intouchables» est décédé

L’homme qui a inspiré ce film culte est décédé

Philippe Pozzo di Borgo, le Français qui a inspiré le célèbre film «Intouchables», est décédé à l'âge de 72 ans.

L’homme d’affaires français devenu tétraplégique après un accident de parapente en 1993 est décédé ce vendredi 2 juin. Philippe Pozzo di Borgo avait permis que l'on adapte son histoire sur grand écran. Les réalisateurs du long métrage «Intouchables», Olivier Nakache et Eric Toledano, ont relayé la triste nouvelle sur Twitter.

«Nous venons d’apprendre avec une immense tristesse la disparition de notre ami Philippe Pozzo di Borgo. En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables, il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles», ont-ils notamment écrit sur le réseau social.

«Nous gardons l’image d’un homme courageux, digne, humble et combatif. Son humour et son intelligence vont nous manquer. L’avoir côtoyé pendant toutes ces années fut un rare privilège. Nous tenterons de poursuivre l’ensemble de ses combats. Nous pensons fort à sa femme et à ses enfants.» Olivier Nakache et Eric Toledano sur Twitter

Une vie, un livre et un film

Comme le relate la RTS sur son site, Philippe Pozzo di Borgo, fils du cinquième duc Pozzo di Borgo, vient d'une famille d’origine corse. Né le 14 février 1951 à Tunis (Tunisie), il grandit dans une famille aristocratique. Marié à Béatrice, qu'il sait gravement malade, il est lui-même victime d'un tragique accident de parapente en juin 1993, et devient tétraplégique à 42 ans. Alors que son épouse décède trois ans plus tard, Philippe s'enfonce dans un profond désespoir. C'est grâce à son assistant de vie et ancien délinquant, Abdel Sellou, que l'homme reprend goût à la vie. Le Français a d'ailleurs écrit un livre poignant sur le sujet, Le second souffle.

«Nous étions deux desperados qui cherchaient un moyen de s’en sortir: le riche tétra, fou de douleur d’avoir perdu son épouse, et le jeune caïd qui sort de taule et veut tout faire sauter. Deux gars en marge de la société qui s’appuient l’un sur l’autre». Propos de Philippe Pozzo di Borgo relayés par la RTS.

Le film Intouchables, diffusé à l'international en septembre 2011, a mis cette intense et belle relation d'amitié à l'honneur sur grand écran. Les rôles étaient respectivement tenus par les acteurs François Cluzet et Omar Sy.

(jod)