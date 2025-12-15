brouillard
François Bayrou hospitalisé pour une grippe très sévère

epa12333272 French Prime Minister Francois Bayrou attends the Agriculture Fair in Chalons-en-Champagne, France, 29 August 2025. The fair runs from 29 August to 08 September 2025. EPA/CHRISTOPHE PETIT ...
La grippe frappe François Bayrou en pleine alerte épidémie.Keystone

L'ex-premier ministre français hospitalisé pour une grippe très sévère

François Bayrou voit son état s’améliorer, mais reste sous surveillance médicale et annule tous ses engagements.
15.12.2025, 14:5715.12.2025, 14:57

L'ex-premier ministre François Bayrou, maire de Pau, a été hospitalisé lundi en raison d'une «grippe très sévère» qui nécessite un suivi médical, a annoncé la mairie, selon qui son état de santé «s'améliore» néanmoins.

L'ancien chef du gouvernement (décembre 2024-septembre 2025), âgé de 74 ans, a été pris en charge au centre hospitalier de Pau, a précisé la ville dans un communiqué:

«Son état de santé s'améliore mais nécessite un suivi par les équipes médicales pendant encore quelques jours. Il ne pourra donc pas participer au conseil municipal ce lundi, ni au Conseil communautaire prévu jeudi.»

Le 5 décembre lors d'un forum citoyen à Pau, François Bayrou avait fait savoir qu'il était grippé, d'après le quotidien La République des Pyrénées. Selon le bulletin du 10 décembre de Santé publique France, l'activité grippale était «en forte augmentation» début décembre dans le pays, avec l'ensemble des régions hexagonales passées en niveau d'alerte épidémie, à l'exception de la Corse (en pré-épidémie).

Maire de Pau depuis 2014, Bayrou est pressenti pour briguer un troisième mandat mais n'a pas encore officialisé ses intentions pour les élections municipales de mars. (jah/afp)

