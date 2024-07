L'Abbé Pierre en 1999. Image: Gamma-Rapho

L'Abbé Pierre est accusé d'agressions sexuelles

Plusieurs femmes accusent le fondateur d'Emmaüs, décédé en 2007 et longtemps l’une des personnalités préférées des Français, d'agressions sexuelles ou de comportements pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles.

Dans un rapport publié ce mercredi, une femme accuse Henri Grouès, plus connu sous le nom de l'Abbé Pierre, d'agression sexuelle. Sept autres témoignent de comportements pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles ou à du harcèlement sexuel, informent Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre dans un communiqué commun. Les faits auraient été commis entre la fin des années 1970 et 2005.

Et d'ajouter:

«Nos organisations saluent le courage des personnes qui ont témoigné et permis, par leur parole, de mettre au jour ces réalités, nous les croyons» fondation-abbe-pierre.fr

Un cabinet d'expert de la prévention des violences a été mandaté pour «mener un travail d'écoute et établir si d'autres faits similaires ont pu se produire».

Développement suit.

(ag)