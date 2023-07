Enquête sur une cagnotte de soutien au policier qui a tué Nahel

La plainte déposée notamment pour escroquerie en bande organisée et dont l'AFP a eu connaissance, dénonce notamment des «manoeuvres frauduleuses» et des «mensonges» de Jean Messiha , visant à «tromper» les donateurs pour récolter des fonds.

Trump va régner en tyran

Sept ans après l'irruption de ce milliardaire populiste, macho, un brin raciste et bourrin à la Maison-Blanche, une nouvelle présidence Trump ressemblera à un bulldozer autocratique, offrant les pleins pouvoirs à celui qui, aujourd'hui, en manque cruellement. Et les premiers indices font froid dans le dos.

Il s'en est passé des choses depuis que l'Occident a été pris de vertige au moment de l'élection de Donald Trump. En 2016, on craignait le populiste goguenard, le conservateur pure souche, le macho pas futé, le climatosceptique hirsute, le raciste passionné de mur, le serial twittos, le milliardaire puéril et surexcité à l'idée de piétiner le boulot d'Obama et de déballer son nouveau jouet: la plus grande puissance mondiale.