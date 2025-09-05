averses modérées14°
Un ex-policier français condamné pour féminicide

Biarritz, France - December 22, 2022: Close up of a Police Nationale marking written in French on the side of a French national police patrol vehicle
L'ancien policier encourait la prison à perpétuité (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

«Monstrueux»: un ex-policier français condamné pour féminicide

Un ancien agent a été condamné vendredi à 22 ans de prison pour avoir étranglé et tué sa compagne qui voulait le quitter. Le corps de la victime avait été retrouvé dans son appartement.
05.09.2025, 07:0805.09.2025, 07:08
Un ancien policier français a été condamné dans la nuit de jeudi à vendredi à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour avoir étranglé en janvier 2022 sa compagne, qui voulait le quitter. Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.

L'ex-gardien de la paix, aujourd'hui âgé de 33 ans, a expliqué par sa «jalousie maladive», «tyrannique», «morbide» autant qu'«infondée», un acte «monstrueux», exercé avec «une violence, une force terrible». Ce féminicide est l'un des 118 recensés par le ministère français de l'intérieur en 2022.

Voici pourquoi l’Espagne protège mieux les femmes que la Suisse

Le corps de la victime, une créatrice de contenus digitaux de 28 ans, avait été retrouvé le 28 janvier 2022 dans l'appartement du nord-est parisien que louait le meurtrier. Ce dernier s'était rendu au terme de trois semaines de cavale.

Il a expliqué qu'elle lui avait confirmé peu avant qu'il passe à l'acte la fin de deux ans d'une relation empreinte de violence, d'insultes, de menaces de mort et ruinée par sa jalousie. (jzs/ats)

