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Flavie Flament porte plainte pour viol contre Patrick Bruel

Flavie Flament porte plaine contre Patrick Bruel.
Flavie Flament porte plaine pour viol contre Patrick Bruel.Image: getty images

Cette célèbre animatrice accuse Patrick Bruel de viol

Flavie Flament accuse le chanteur d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Elle a porté plainte. Lui, récuse ces accusations.
15.05.2026, 17:1015.05.2026, 17:19

L'animatrice française Flavie Flament a annoncé vendredi déposer plainte pour viol contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, qui aurait abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente, selon un message qu'elle a posté sur Instagram.

«J’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol»
Flavie Flament
Patrick Bruel visé par une enquête pour viol

Patrick Bruel récuse les accusations

Le chanteur assure qu'il n'a «jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport» sexuel, ont indiqué vendredi ses avocats. «Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis», ont ajouté Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek. Ils poursuivent:

«Ils se sont croisés plusieurs fois au fil des ans, lors d'émissions de télévision notamment, mais aussi lors de moments privés, y compris en vacances. Flavie Flament l'a en outre invité à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui.»

Patrick Bruel fait actuellement l'objet d'investigations après deux plaintes pour des violences sexuelles, des accusations qu'il récuse. (ag/afp)

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