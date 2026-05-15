Cette célèbre animatrice accuse Patrick Bruel de viol
Flavie Flament accuse le chanteur d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Elle a porté plainte. Lui, récuse ces accusations.
L'animatrice française Flavie Flament a annoncé vendredi déposer plainte pour viol contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, qui aurait abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente, selon un message qu'elle a posté sur Instagram.
«J’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol»
Patrick Bruel récuse les accusations
Le chanteur assure qu'il n'a «jamais drogué Flavie Flament, et ne lui a imposé aucun rapport» sexuel, ont indiqué vendredi ses avocats. «Patrick Bruel a rencontré Flavie Flament dans les années 90, ils ont eu une relation épisodique à l'époque. Leurs échanges ont toujours été amicaux depuis», ont ajouté Mes Christophe Ingrain et Céline Lasek. Ils poursuivent:
«Ils se sont croisés plusieurs fois au fil des ans, lors d'émissions de télévision notamment, mais aussi lors de moments privés, y compris en vacances. Flavie Flament l'a en outre invité à plusieurs émissions qu’elle présentait, une réalité parfaitement contradictoire avec son récit aujourd’hui.»
Patrick Bruel fait actuellement l'objet d'investigations après deux plaintes pour des violences sexuelles, des accusations qu'il récuse. (ag/afp)
Plus d'articles sur les violences sexistes et sexuelles:
Violences conjugales: ces Suissesses «disparaissent des radars»
de Cynthia Ruefli
«Je vais avoir peur de lui toute ma vie»: une femme harcelée raconte
de Alberto Silini
Après un viol, comment prouver qu'on a dit non? Un procureur explique
de Alyssa Garcia
En recrutant ce joueur, Marseille prend un gros risque
de Sven Papaux