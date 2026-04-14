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Patrick Bruel visé par une enquête

Patrick Bruel visé par une enquête pour viol

Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le chanteur, suite à une plainte pour tentative de viol.
14.04.2026, 19:4714.04.2026, 20:19

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle déposée le 12 mars dernier contre Patrick Bruel, a rapporté mardi le parquet.

Celui-ci confirme une information révélée par Mediapart. Le parquet n'a pas expliqué qui avait déposé cette plainte, précisant seulement que la plaignante «reprochait à Patrick Bruel une agression sexuelle susceptible d'avoir été commise il y a plusieurs dizaines d'années». Selon Mediapart, la plaignante est Daniela Elstner, qui a témoigné à visage découvert dans le média en ligne, accompagnée d'autres personnes accusant le chanteur pour des faits présumés entre 1992 et 2019.

«Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture rapide de cette enquête préliminaire suite à la plainte de Daniela Elstner»
Jade Dousselin, avocate de Daniela Elstner

L’avocate a ajouté que «nous collaborerons évidemment pleinement avec le parquet de Paris pour apporter tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité».

Festival en novembre 1997Les faits reprochés remontent à novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Daniela Elstner était alors assistante d'Unifrance, organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'international.

Patrick Bruel fait également l'objet d'une enquête pour viol ouverte par le parquet de Saint-Malo. Celle-ci fait suite au dépôt d'une plainte le 30 septembre 2024, selon une source proche du dossier. La plaignante accuse Patrick Bruel d'un viol en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury.

En Belgique

Une autre plainte à l'encontre de l'artiste a été déposée devant le parquet de Bruxelles par l'attachée de presse belge Karine Viseur, l'accusant d'une agression sexuelle qui remonterait à 2010 à la RTBF. L'artiste français nie pour sa part toute violence et bénéficie de la présomption d'innocence. (ats)

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