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France: un rassemblement de tuning illégal vire au drame

Un rassemblement illégal de tuning à Reims fait huit blessés, dont deux grièvement atteints, après qu’une voiture a percuté plusieurs personnes dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur a été i ...
Huit personnes ont été blessées, dont deux gravement, lors d'un rassemblement de tuning illégal dans la nuit de vendredi à samedi à ReimsImage: montage watson

Un rassemblement de tuning illégal vire au drame

Un rassemblement illégal de tuning à Reims a fait huit blessés, dont deux grièvement atteints, après qu’une voiture a percuté plusieurs personnes dans la nuit de vendredi à samedi. Le conducteur a été interpellé et une enquête a été ouverte.
23.05.2026, 11:1423.05.2026, 11:14

Huit personnes ont été blessées, dont deux gravement, lors d'un rassemblement de tuning illégal dans la nuit de vendredi à samedi à Reims, et le conducteur mis en cause a été interpellé, ont indiqué la préfecture et une source policière, confirmant une information de L'Union.

Selon cette source policière, une voiture a percuté plusieurs personnes aux alentours de 23h40 lors de ce rassemblement auquel participaient une centaine de voitures et entre 200 et 300 personnes.

Le préfet de la Marne, Romain Royet, a condamné dans un communiqué samedi «les comportements irresponsables» qui ont conduit à cet accident.

Les manifestations de tuning regroupent des amateurs de voitures au look et à la motorisation personnalisés qui se retrouvent pour comparer leurs bolides. Ils sont régulièrement interdits par les autorités qui craignent les infractions au code de la route et les rodéos urbains.

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Ces événements, «organisés au mépris des règles élémentaires de sécurité et de la réglementation, mettent gravement en danger la vie des participants et des spectateurs», a souligné le préfet de la Marne, sans donner plus de détails sur les circonstances de l'accident.

«Ces rassemblements illégaux font l’objet d’une vigilance constante des services de l’Etat» et «des opérations de contrôle et de sécurisation sont régulièrement conduites afin de prévenir les troubles à l’ordre public et garantir la sécurité de tous», a-t-il aussi affirmé.

Un projet de loi en cours d'examen au Sénat prévoit d'accroître la répression des rodéos motorisés: la création d'une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 800 euros est proposée pour permette une sanction plus rapide sans attendre la décision judiciaire. (tib/afp)

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