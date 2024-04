Des dizaines de personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le Hamas. Le territoire est pilonné samedi par l'armée israélienne et est confronté à une nouvelle coupure des télécommunications, au 99e jour de la guerre entre Israël et le Hamas.



Depuis vendredi, le conflit s'est propagé au Yémen, avec des frappes américaines et britanniques contre les rebelles Houthis qui s'attaquent au transport maritime en mer Rouge en «solidarité» avec Gaza. L'armée américaine a annoncé avoir procédé à de nouveaux tirs dans la nuit contre un site radar.

Sur le terrain, un correspondant de l'AFP a rapporté d'intenses bombardements nocturnes dans le sud de la bande de Gaza, dans la grande ville de Khan Younes, devenue épicentre des combats, et à Rafah, près de la frontière avec l'Egypte, où des centaines de milliers de Gazaouis ont afflué en quête d'un refuge.



Les frappes israéliennes ont fait plus de 60 morts, en majorité des femmes et enfants, et des dizaines de blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas, mouvement qui contrôle depuis 2007 le petit territoire palestinien assiégé et surpeuplé.



A l'hôpital Al-Najjar de Rafah, des habitants tentent d'identifier leurs proches, dans une morgue improvisée, à même le sol. Devant l'alignement des corps, un homme serre dans les bras la dépouille d'un petit enfant, enveloppé dans un drap blanc. L'armée israélienne a annoncé avoir détruit des dizaines de sites de tirs de roquettes, et tué par des frappes aériennes quatre «terroristes» à Khan Younès lors de diverses opérations.