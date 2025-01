Israël a mené de nouvelles frappes sur la bande de Gaza ce jeudi. Image: AP

Gaza: Israël accuse le Hamas d'«extorquer des concessions»

Alors que ses ministres se réunissent ce jeudi pour approuver le cessez-le-feu, l'Etat hébreu accuse le mouvement islamiste palestinien de reculer sur «certains points» de l'accord.

Israël a accusé jeudi le Hamas de reculer sur l'accord annoncé la veille pour une trêve à Gaza et la libération des otages. Il a mené de nouvelles frappes sur le territoire palestinien, avant une réunion gouvernementale pour approuver cette issue à la guerre.

Dans la dernière ligne droite, les autorités israéliennes ont dit jeudi matin attendre des garanties des pays médiateurs que le Hamas «a accepté tous les éléments de l'accord». L'accord prévoit dans une première phase une trêve à partir de dimanche, la libération de 33 otages israéliens en échange d'un millier de prisonniers palestiniens et une augmentation de l'aide humanitaire.

Selon le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahu, le mouvement islamiste palestinien est revenu «sur certains points» pour «extorquer des concessions de dernière minute». Un haut dirigeant du Hamas, Sami Abou Zouhri, a rejeté ces accusations, assurant que le mouvement s'en tenait à l'accord.

Dans le même temps, Israël a poursuivi ses frappes sur la bande de Gaza, selon la Défense civile du territoire, qui a fait état de 81 personnes tuées depuis l'annonce de l'accord mercredi soir, dans une «forte intensification» des bombardements.

L'après-guerre en suspens

Déjà minée par un blocus israélien imposé depuis 2007, la pauvreté et le chômage, la bande de Gaza assiégée a été ravagée par la guerre et la grande majorité de ses 2,4 millions d'habitants ont été déplacés et vivent dans des conditions particulièrement dures.

S'il réussit à faire taire les armes, le cessez-le-feu laisse en suspens l'avenir politique du territoire où le Hamas, à présent très affaibli, a pris le pouvoir en 2007.

L'Union européenne a annoncé jeudi l'octroi une aide humanitaire de 120 millions d'euros en faveur de la bande de Gaza, après l'annonce mercredi d'un accord pour une trêve dans ce territoire palestinien. Cette aide est destinée à faire face à la «situation catastrophique» à Gaza, a précisé une porte-parole de la Commission européenne. (jzs/ats)