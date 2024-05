Un otage israélien détenu dans la bande de Gaza est décédé

Un otage israélien détenu à Gaza est décédé

L'homme, âgé de 49 ans et détenu depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, a été déclaré mort. L'information a été donnée par les autorités israéliennes.

Un otage israélien retenu dans la bande de Gaza depuis les attaques du Hamas le 7 octobre a été déclaré mort, ont annoncé tôt ce vendredi le gouvernement israélien sur son compte X officiel et des proches.

Dror Or, âgé de 49 ans, a été tué et retenu dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a indiqué dans un communiqué le kibboutz Be'eri où il vivait et dont les habitants ont été parmi les plus touchés par l'attaque en territoire israélien du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Son épouse, Yonat, avait été tuée lors de cet assaut tandis que deux de leurs trois enfants, Noam et Alma, âgés respectivement de 17 ans et de 13 ans, avaient été kidnappés puis libérés dans le cadre d'un accord de trêve à la fin du mois de novembre.

L'annonce du décès de Dror Or intervient alors que les pays médiateurs – Qatar, Etats-Unis et Egypte – attendent la réponse du Hamas à une nouvelle proposition de trêve associée à la libération d'otages. (ag/ats)