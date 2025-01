Un camion du PAM (image d'illustration). Keystone

L'ONU accuse l'armée israélienne d'avoir tiré sur un de ses convois

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies à Gaza a accusé l'armée israélienne d'avoir tiré la veille sur l'un de ses convois dans le territoire palestinien, dénonçant un nouvel «événement inacceptable».

Le convoi de trois véhicules du Programme alimentaire mondial (PAM), «clairement identifiés, a essuyé des coups de feu de la part des forces israéliennes» près du point de contrôle de Wadi Gaza, dans le centre du territoire palestinien, a indiqué lundi l'agence onusienne dans un communiqué. Et ce, «alors qu'il avait reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités israéliennes»

«Heureusement», aucune des huit personnes à bord des véhicules touchés par 16 balles n'a été blessée lors de cette expérience «terrifiante», a-t-elle ajouté.

«Cet événement inacceptable est le dernier exemple en date témoignant de l'environnement de travail complexe et dangereux dans lequel le PAM et d'autres agences opèrent aujourd'hui à Gaza» Programme alimentaire mondial

«Les conditions de sécurité doivent s'améliorer de façon urgente pour permettre la poursuite des opérations humanitaires», a insisté le PAM. L'agence onusienne appelle toutes les parties à respecter le droit humanitaire international et à permettre le passage de l'aide humanitaire en toute sécurité.

Israël va analyser

L'armée israélienne a indiqué avoir reçu des informations concernant des tirs, dont elle n'a pas précisé l'origine, contre le convoi.

«L'incident a été examiné, les procédures opérationnelles ont été clarifiées et les résultats de l'enquête seront analysés» Armée israélienne

Les forces israéliennes «poursuivent leurs opérations contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza et font tout leur possible pour réduire l'impact sur les civils non impliqués», a-t-elle également assuré.

Ce n'est pas la première fois que des véhicules de l'ONU sont touchés par des tirs depuis le début la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.

En mai dernier notamment, un employé de l'ONU de nationalité indienne avait été tué lorsque son véhicule avait été touché. Et en août, le PAM avait déjà accusé les forces israéliennes d'avoir tiré sur l'un de ses véhicules, un incident qui l'avait poussé à suspendre momentanément les mouvements de son personnel dans la bande de Gaza.

(sda/ats/afp)