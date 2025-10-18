Le corps d'un otage israélien de 75 ans a été récupéré et identifié
Les autorités médico-légales en Israël ont identifié le corps de Eliyahu Margalit, un otage israélien de 75 ans, restitué vendredi par le Hamas, a annoncé samedi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Selon un communiqué du bureau, l'armée a «informé la famille de l'otage Eliyahu Margalit que (son corps) a été rapatrié en Israël et que son identification a été achevée».
Israël ne fera «pas de compromis» et «n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés, jusqu'au dernier» d'entre eux, ajoute le texte.
Tué le 7 octobre
Le corps de Eliyahu Margalit a été restitué par le Hamas à la Croix-Rouge internationale vendredi soir. Celle-ci l'a remis aux forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza avant son transfert à l'Institut national médico-légal à Tel-Aviv pour identification.
L'armée israélienne a précisé que la dépouille avait été rendue à la famille.
Selon un communiqué militaire, Eliyahu Margalit a été tué au kibboutz Nir Oz dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, jour de l'attaque menée par des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza voisine, qui avait déclenché la guerre à Gaza.
«Respecter» l'engagement
Le Hamas est «tenu de remplir sa part de l'accord et de faire les efforts nécessaires pour rendre tous les (corps d') otages à leurs familles», conclut le communiqué.
Le mouvement palestinien a dit vendredi «respecter son engagement envers l'accord de cessez-le-feu» parrainé par le président américain Donald Trump, et affirmé qu'il «continuerait à oeuvrer pour mener à bien le processus d'échange» de corps d'otages contre des corps de Palestiniens.
Encore 18 dépouilles à rendre
Aux termes de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre après deux ans d'une offensive de représailles israélienne dévastatrice à Gaza, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts, qu'il détenait encore, au plus tard le lundi 13 octobre à 09h00 GMT.
Le mouvement islamiste a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants mais n'a restitué depuis lundi que dix dépouilles sur les 28 qu'il retenait.
(sda/ats/afp)