Moscou enverrait des enfants ukrainiens en Corée du Nord

A child with parents will be saved from the war in Ukraine. Stop the war in Ukraine. Hatred towards Russians. Crying children. Station and trains.
Une ONG aurait recensé 165 «camps de rééducation» pour enfants ukrainiens enlevés par Moscou (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Moscou accusée de «russifier» des enfants ukrainiens en Corée du Nord

Selon des humanitaires ukrainiens, la Russie envoie des enfants «enlevés» durant la guerre dans camps à différents endroits. Ils y subiraient une «russification» et une «militarisation» forcées.
04.12.2025, 16:3704.12.2025, 16:37

L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'envoyer vers des camps de «rééducation» en Corée du Nord des enfants ukrainiens «enlevés» par Moscou dans les territoires occupés par l'armée russe.

Dans un communiqué, le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Loubinets, a évoqué de nouvelles «informations» faisant état de l'existence de camps en Corée du Nord où des enfants ukrainiens sont soumis, selon lui, à une «russification» et une «militarisation» forcées.

«Chaque enfant doit être retrouvé, protégé et ramené chez lui. Les enfants ukrainiens ne peuvent pas être des armes entre les mains de l'agresseur»
Dmytro Loubinets

La veille, lors d'une audition devant le Sénat américain, Kateryna Rachevska, une responsable d'une ONG ukrainienne, Regional Center for Human Rights, a déclaré que son organisation avait recensé 165 «camps de rééducation» pour enfants ukrainiens enlevés par Moscou. Selon elle, ces lieux se trouvent dans les territoires ukrainiens occupés, en Russie, en Biélorussie et en Corée du Nord.

Une bévue russe a permis de localiser des enfants ukrainiens enlevés

Rachevska a affirmé que, selon son ONG, deux enfants venant respectivement de la Crimée annexée et de la partie de la région de Donetsk sous contrôle russe avaient notamment été envoyés dans un camp à Songdowon, en Corée du Nord, à 9000 km de l'Ukraine.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

«On y enseignait aux enfants à "détruire les militaristes japonais" et ils ont rencontré des anciens combattants (réd: nord-coréens) qui avaient attaqué en 1968 le navire Pueblo de l'US Navy», a-t-elle affirmé, une attaque qui avait alors suscité une crise entre Washington et Pyongyang.

Une question sensible dans les négociations

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir enlevé au moins 20 000 enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, en février 2022, et que seuls 1850 d'entre eux ont pu être récupérés. En 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour la «déportation illégale» d'enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Russie.

Moscou dément ces accusations, assurant avoir sauvé ces enfants de la guerre et avoir mis en place des procédures pour les réunir avec leurs familles.

Poutine a monté «le plus grand réseau de traite d'enfants depuis 1945»

L'Assemblée générale de l'ONU a appelé mercredi au retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens «transférés de force» en Russie, une question sensible dans les très difficiles négociations en cours sur un éventuel accord entre Kiev et Moscou pour trouver une issue au conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. (jzs/ats)

