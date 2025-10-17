Mustafa Çakici, l'un des porte-parole de Global Sumud Flotilla. Paris, 8 octobre 2025. Capture facebook

Antisémitisme et homophobie: scandale dans la flottille pour Gaza

Les médias français StreetPress et Mediapart révèlent que le Franco-Turc Mustafa Çakici, l'un des porte-parole de Global Sumud Flotilla, à laquelle ont pris part des Suisses, a été écarté pour des centaines de propos antisémites, homophobes et complotistes.

Plus de «International»

Ses publications antisémites et homophobes avaient été mises au jour en octobre 2024 déjà par un journal local de Besançon au nom fleurant le parler jurassien, Le Ch’ni. Mais ce n’est qu’aujourd’hui que Mustafa Çakici, l'un des porte-parole de la dernière flottille pour Gaza, la Global Sumud Flotilla, qui comprenait la Française Rima Hassan et la Suédoise Greta Thunberg, ainsi qu’une vingtaine de Suisses, dont l’ancien maire de Genève Rémy Pagani, est «viré». C’est ce que révèle ce jeudi le site français StreetPress, qui a enquêté avec Mediapart sur ce résident du chef-lieu du département du Doubs.

«C’est avec une profonde déception…»

Sur le site du journal communiste L'Humanité, on peut également lire: «C’est avec une profonde déception (…) que j’ai pris la décision d’exclure Mustafa (Çakici) de notre association.» Ce message du Dr Yacine Haffaf, président de Wave of freedom, qui chapeaute la Global Sumud Flotilla, a été envoyé ce jeudi 16 octobre aux membres de la délégation française de la flottille.

«Les cœurs ont tremblé et Israël a tremblé!»

«Mercredi 8 octobre, au pied de la statue de la place de la République à Paris, écrit StreetPress, Mustafa Çakici est tout sourire aux côtés de l’eurodéputée de la France insoumise (LFI) Rima Hassan. Keffieh vert et t-shirt où est inscrit à la main "Gaza Free Palestine", il prend le micro devant plusieurs milliers de manifestants venus accueillir les militants d’une des deux flottilles pour Gaza qui viennent de rentrer en France: "On a effacé les frontières parce que les cœurs se sont réunis, les cœurs ont tremblé… et Israël a tremblé!"»

Mustafa Çakici en compagnie de Rima Hassan, Paris, 8 octobre 2025. image: capture Facebook

Cause palestinienne et islamo-nationalisme turc

A la lecture de l’article de StreetPress et du média bisontin précité, on découvre en Mustafa Çakici, quarantenaire franco-turc, un militant important de la cause palestinienne, relais des milieux islamo-nationalistes du président turc Erdogan.

Décrit comme proche du prédicateur genevois Hani Ramadan issu de la branche des Frères musulmans, souche commune au Hamas, Mustafa Çakici, par ailleurs coordinateur international de la délégation française de la Global Sumud Flotilla, «assume tout», déclare-t-il à StreetPress. «Tout», soit ses propos antisémites, homophobes, complotistes et anti-kurdes publiés sur les réseaux sociaux depuis une dizaine d’années.

Des centaines de publications haineuses

Toufik-de-Planoise (du nom d’un quartier de Besançon), le journaliste bisontin à l’origine des révélations, avait déterré «des centaines de publications problématiques sur les comptes Facebook de Mustafa Çakici et d’autres membres du Collectif Palestine de Besançon», écrit StreetPress.

Florilège rassemblé par le site français, spécialiste des questions de diversité:

«Comment le lobby juif contrôle la France».

Comment «Rothschild s’est débarrassé du vol MH370 de Malaysia Airlines».

Comment «nous vivons sous domination de la synagogue financiéro-talmudique».

«L’invasion continue», écrit-il en 2019 à propos d’un article du Nouvel Obs sur les juifs.

Les LGBT: des «malades», des «dégénérés»

Mustafa Çakici est par ailleurs un négationniste des génocides juif et arménien, parlant de «victimisation volontaire» pour le premier, pointant la responsabilité de l’Arménie, non de la Turquie, pour le second.



Quant aux LGBT, ce seraient des «malades», des «dégénérés», des propos répétés des dizaines de fois, indique le site français.

Proche du Franco-Suisse Alain Soral

Mustafa Çakici affichait une proximité avec le polémiste franco-suisse et résident lausannois Alain Soral, plusieurs fois condamné pour antisémitisme.

A Besançon, le Franco-Turc dirige l’association controversée Milli Görüş, qui passe pour être la voix de l’islamisme turc néo-ottoman cher au président Erdogan. Justement, dans le chef-lieu doubiste dirigé par la maire écologiste Anne Vigot, qui savait, pour l’antisémitisme et l’homophobie compulsifs de Mustafa Çakici? Apparemment beaucoup de monde.

StreetPress rapporte:

«"On a assisté pendant des mois à des délires antisémites et complotistes" au sein du Collectif Palestine, raconte un membre de l’Association France Palestine Solidarité de Besançon, qui quitte les réunions début 2024. En octobre 2024, c’est la CGT, le Mrap, le PCF, le Parti de gauche, Génération.s et le Mouvement de la Paix qui claquent la porte".»

Ils savaient avant le départ de la flottille

Le site ajoute:

«Lorsqu’ils découvrent la désignation de Mustafa Çakici comme porte-parole de la flottille, plusieurs militants locaux s’étranglent. Un courriel est envoyé à Paris, à l’association qui pilote la flottille et à LFI, mais reste sans réponse. Du côté de la formation politique, on relève que le mail a été reçu le 12 août, alors qu’aucun parlementaire n’était encore engagé sur cette flottille.»

La coordinatrice nationale de LFI et cheffe de file du mouvement à Besançon, Séverine Véziès, était au fait des propos «antisémites, homophobes, anti-kurdes et très opposés à Jean-Luc Mélenchon» du «personnage», relate StreetPress. Si elle n’a pas alerté la flottille en préparation, «c’est parce qu’elle n’aurait "appris que la semaine dernière qu’il avait été à bord de la flottille"». Sauf qu’elle était au courant mi-août déjà, avant le départ, en Méditerranée, de la Global Sumud Flotilla.

La crainte du scandale?

La crainte qu’un scandale n’éclate durant les préparatifs de la flottille pour Gaza explique peut-être que l’information ait été retenue au niveau national jusqu’à maintenant.

Désormais catalogué d’«extrême droite» comme pour qu’on ne le confonde pas avec les autres militants propalestiniens, engagés plutôt à gauche, sinon à l’extrême gauche, où l'antisémitisme est présent aussi, Mustafa Çakici a le même profil qu'un nationaliste turco-genevois dénoncé en 2024 par la Cicad (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation), lui aussi relais à l’époque des thèses antisémites d’Alain Soral, en l’occurrence en Suisse romande.

Face aux révélations de StreetPress et de Mediapart, Rima Hassan a déclaré que Mustafa Çakici est «un ennemi de la cause palestinienne».