L'Égypte organisera un sommet sur la question palestinienne

Un concert de protestations à travers le monde a accueilli la proposition du locataire de la Maison-Blanche à Washington, en particulier de la part des pays arabes qui ont insisté sur la nécessité d'une solution à deux Etats, israélien et palestinien, pour régler le conflit israélo-palestinien. (ats/vz)

Le chef de la diplomatie égyptienne Badr Abdelatty s'était entretenu vendredi avec ses partenaires de Jordanie, d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis pour adopter une position unie rejetant tout déplacement forcé des Palestiniens.

Le sommet a été convoqué par l'Egypte, à la demande des Palestiniens, après des consultations «au plus haut niveau avec les pays arabes ces derniers jours », afin d'aborder «les derniers développements graves concernant la cause palestinienne», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ce «sommet arabe d'urgence» se tiendra alors que l'Egypte a rallié des soutiens régionaux contre le plan du président américain. Celui-ci a annoncé vouloir déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie et placer le territoire palestinien sous contrôle des Etats-Unis afin de le reconstruire.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty (dr.) et le premier ministre palestinien Mohammed Mustafa se sont rencontrés la semaine dernière au Caire.

