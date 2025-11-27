Après la mort de la famille allemande, la police bloque l'entrée de l'hôtel Harbour Suites Old City à Istanbul. Image: Chris McGrath / Getty

Le pesticide qui a tué une famille à Istanbul est utilisé en Suisse

Une famille en séjour à Istanbul est décédée, probablement à cause d'un gaz toxique utilisé comme pesticide dans leur chambre d'hôtel. Voici ce qu'il faut savoir sur le phosphure d'aluminium.

Bruno Knellwolf / ch media

Une intoxication aux pesticides est vraisemblablement à l’origine du décès d’une famille allemande à Istanbul. Ces quatre personnes, qui résidaient à Hambourg, avaient pris une chambre d’hôtel début novembre et se sont plaintes, quelques jours plus tard, de nausées et de vomissements.

A l’hôpital, leur état s’est aggravé; les parents, ainsi que leurs enfants âgés de trois et six ans, sont finalement décédés.

Un gaz contre les punaises de lit

La cause probable de la mort est une intoxication au phosphure d’aluminium, un pesticide hautement toxique. Vendu sous des noms commerciaux tels que Phostoxin, Celphos ou Fumitoxin, il est surtout utilisé pour lutter contre les ravageurs des stocks alimentaires. On en gaze des conteneurs, des entrepôts à grains ou des cales de navires. Le produit est disponible sous forme de tablettes, de sachets ou de granulés.

Dans ce cas précis, le pesticide aurait été utilisé dans l’hôtel pour combattre les punaises de lit. La médecin-cheffe Colette Degrandi de Tox Info Suisse juge l'intoxication de la famille, dans ce contexte, plausible. Elle explique:

«Le phosphure d’aluminium est un solide qui, au contact de l’eau, génère et libère de la phosphine, un gaz fortement toxique. L'humidité de l’air suffit.»

La phosphine est normalement inodore, mais des odeurs d’ail ou de poisson ont déjà été rapportées. Degrandi précise:

«La dangerosité dépend de la concentration du gaz et de la durée d’exposition»

Il s’agit dans tous les cas d’un toxique puissant. Utilisé dans des espaces fermés comme une chambre d’hôtel, et sans ventilation adéquate, le phosphure d’aluminium peut être mortel.

Un exemple d'utilisation de gaz pour désinfecter un hôtel. Image: Getty

«Les voies respiratoires et les poumons sont irrités. Dans les cas sévères, le phosphure d'aluminium peut abîmer les poumons au point d’empêcher l’absorption d’oxygène.» Colette Degrandi

Le gaz agit aussi sur les cellules et les mitochondries en bloquant la production d’énergie. Aucun antidote spécifique n’existe.

Nausées et vomissements, comme chez cette famille, font partie des symptômes courants, tout comme l’essoufflement, la toux ou un rythme cardiaque accéléré. En général, ces signes apparaissent dans l’heure suivant l’exposition, selon la quantité inhalée.

Le phosphure d'aluminium peut être acheté sous forme de comprimés. Image: Wikimedia

Des précédents en Turquie

En Turquie, ce ne sont pas les premiers accidents liés au phosphure d’aluminium. Une revue médicale locale mentionnait, en 2023, deux décès et plusieurs hospitalisations. Colette Degrandi indique:

«La littérature scientifique sur les phosphures métalliques provient surtout du Proche-Orient et d’Afrique du Nord.»

Elle ignore toutefois si ces substances sont également utilisées dans des hôtels.



Tox Info n'a pas connaissance de cas similaires en Suisse. Cela dit, des pesticides contenant du phosphure d’aluminium sont autorisés chez nous: deux pour la protection des plantes et trois pour la lutte contre les ravageurs dans des entrepôts vides.

En revanche, les produits biocides à base de phosphure d’aluminium, donc destinés à un usage non agricole (par exemple dans des hôtels) ne sont plus autorisés. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires explique:

«Une utilisation contre les punaises de lit dans les hôtels ou les logements peut donc être exclue»

Un produit très encadré en Suisse et en Europe

Le dernier insecticide de ce genre a été interdit fin 2022 et n’est plus commercialisé. Il ne pouvait être manipulé que par des professionnels. Sa vente comme son usage par des particuliers étaient, et restent, interdits. «Le phosphure d’aluminium ne peut être utilisé que sous conditions strictes et par du personnel formé», confirme la médecin de Tox Info.

En Allemagne ou en Suisse, la lutte contre les punaises de lit repose sur une combinaison de chaleur et de pesticides autorisés sans phosphure d’aluminium. La pièce est chauffée jusqu’à 60 degrés, car les punaises meurent au-delà de 42°C. Si certaines survivent au traitement thermique, elles sont éliminées avec des insecticides sans phosphure d’aluminium.

Dans le magazine allemand Der Spiegel, Christian Klockhaus, spécialiste de la lutte contre les nuisibles, explique que ces produits ne se diffusent pas dans l’air: ils restent là où ils sont appliqués. Ils ne peuvent donc pas être inhalés et ne sont pas pulvérisés sur des surfaces en contact direct avec les personnes. Ils ont certes un effet durable, mais n’ont pas d’impact sur l’humain lorsqu’ils sont utilisés correctement.

