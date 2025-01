Les armes se sont tues à Gaza, des otages ont retrouvé leur famille

Selon l'Egypte, l'accord prévoit «l'entrée de 600 camions d'aide par jour». D'après un responsable égyptien, «260 camions d'aide et 16 de carburant» étaient entrés en fin de journée dimanche. «Nous essayons d'atteindre un million de personnes dans les plus brefs délais», a déclaré à l'AFP Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial.

Sur la «place des Otages» à Tel-Aviv, des milliers de personnes ont accueilli leur retour avec larmes, chants, applaudissements et étreintes: «C'est un sentiment que nous n'avons pas ressenti depuis plus d'un an», confie à l'AFPTV Roni Tarnovyski, 23 ans, une amie d'Emily Damari, qui s'est dite «bouleversée».

Selon les termes de l'accord, les hostilités doivent cesser et 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase de six semaines. En échange, les autorités israéliennes ont dit qu'elles libéreraient dans ce délai quelque 1900 Palestiniens, dont 90 devraient l'être dès dimanche, selon le Hamas qui a dit attendre la liste.

Entre le début prévu de la trêve et son entrée en vigueur, Israël a mené des frappes à Gaza qui ont tué huit Palestiniens, selon la Défense civile locale. Le Hamas a justifié son retard à remettre la liste d'otages par «des complications sur le terrain et la poursuite des bombardements».

Trois otages libérées dimanche par le Hamas ont retrouvé leurs familles en Israël, au premier jour du cessez-le-feu entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien dans la bande de Gaza dévastée par plus de 15 mois de guerre.

Certains pays dégainent l'artillerie lourde contre les touristes

Le surtourisme menace de nombreuses localités en Europe et dans le monde. De plus en plus de villes cherchent et trouvent des solutions pour l'endiguer.

A l'instar de la ville japonaise de Kyoto, qui s'apprête à relever fortement ses taxes de séjour imposées aux visiteurs, nombre de sites touristiques à travers le monde ont pris des mesures pour limiter une fréquentation de masse qui les engorge et les endommage.