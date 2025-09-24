Samuel Crettenand, militant pacifiste suisse, a embarqué sur la Global Sumud Flotilla qui se dirige vers Gaza.

Le bateau de ce Romand attaqué: «L'explosion était à 30 mètres»

Les équipages de la flottille Sumud qui se dirige vers Gaza affirment avoir été attaqués par des drones dans la nuit de mardi à mercredi. Récit de Samuel Crettenand témoin des événements.

Plus de «International»

La flottille internationale qui se dirige vers Gaza a été attaquée par des drones, provoquant des explosions et des dégâts sur les bateaux. Nous avons contacté Samuel Crettenand, militant pacifiste qui se trouve à bord du voilier Mango dans les eaux internationales au large de la Crète.

Tactique de dissuasion

«Il y a eu treize attaques au total sur la flottille et une frappe est tombée entre notre bateau et un autre», nous explique Samuel Crettenand. Le militant pacifiste qui a embarqué, il y a plusieurs semaines, de Catane en Italie en direction de Gaza poursuit:

«Nous en avons entendu des dizaines et vu plusieurs explosions, dont filmées certaines, la plus proche était à environ 30 mètres»

Samuel Crettenand, c'est lui👇🏽 Les CFF devront accepter ce militant silencieux dans leurs gares

Le Romand raconte que des drones les ont survolés plusieurs heures durant la nuit (entre 1h et 3h du matin) et qu'ils ont vu les premières explosions depuis le pont de leur bateau.

«C'est une tactique de dissuasion dont le but est d'endommager les bateaux, mais surtout, de nous faire peur» Samuel Crettenand, militant pacifiste, membre d'équipage de la Global Sumud flotilla

Bateau de la flottille vers Gaza avec un mât endommagé par une attaque de drones. Samuel Crettenand

Samuel Crettenand nous explique que les membres de la flottille ont été formés pour réagir à ce type de situation. «Nous nous plaçons sur le pont du bateau, à l'arrière, en étant visibles», détaille le militant pacifiste, il ajoute qu'en cas d'attaque comme celle-ci, leur stratégie est d'éviter de rester à l'intérieur du bateau «pour ne pas être bloqué dans la cabine en cas d'incendie par exemple».

Surveillance au quotidien

Le Suisse explique que, depuis son départ d'Italie sur la flottille, les drones les survolent en permanence:

«Nous voyons et entendons systématiquement des drones de surveillance de type Elbit dès la tombée de la nuit, et ce, jusqu'au levé du soleil» Samuel Crettenand

Le drone Hermes 900 d'Elbit Systems est exposé lors de la journée d'ouverture du salon international des technologies de défense et de sécurité IDET, à Brno, en République tchèque, le 28 mai 2025. Image: EPA

Il ajoute que, durant la nuit, il aperçoit d'autres types de drones «principalement des quadcopter qui éteignent leurs lumières juste avant les attaques». Pour Samuel Crettenand, ce genre d'attaque est «un aveu de faiblesse de la part d'Israël», car selon le militant, «le gouvernement israélien ne sait pas comment arrêter des militants pacifistes».