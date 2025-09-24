Des navires de la flottille mondiale Sumud dans les eaux tunisiennes, le 9 septembre 2025. Keystone

La flottille pour Gaza affirme avoir été visée par des «explosions»

La bande de Gaza a été frappée dans la nuit par des bombardements israéliens ayant fait 15 morts, selon la Défense civile locale. Au même moment, une flottille humanitaire internationale en route vers Gaza affirme avoir été attaquée par des drones au large de la Grèce, sans faire de victimes.

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi la mort de 15 personnes dans une série de frappes israéliennes nocturnes. Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, sept victimes ont péri dans trois frappes aériennes visant un entrepôt municipal et des tentes de déplacés sur le marché Firas, en plein centre-ville de Gaza.

Cinq autres personnes ont été tuées dans le camp de réfugiés de Nousseirat, au centre du territoire, et trois supplémentaires dans d’autres frappes à Gaza-ville. Ces attaques surviennent alors qu’Israël a lancé la semaine dernière une offensive terrestre et aérienne majeure à Gaza-ville, après plusieurs semaines de bombardements intensifs, dans le but affiché d’«anéantir le Hamas».

La flottille pro-palestinienne attaquée

Parallèlement, la Global Sumud Flotilla, un convoi maritime composé de 51 bateaux transportant de l’aide humanitaire et des militants pro-palestiniens issus de 45 pays, affirme avoir été visée dans la nuit de mardi à mercredi par des drones et explosions au sud-ouest de la Crète.



«De multiples drones, des objets non identifiés largués, des communications brouillées et des explosions entendues depuis plusieurs bateaux» La flottille dans un communiqué

Selon la militante allemande Yasemin Acar, 15 à 16 drones auraient attaqué cinq bateaux. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une explosion filmée depuis le navire Spectre à 01h43 heure locale. «Nous n’avons pas d’armes. Nous ne représentons une menace pour personne», a insisté Yasemin Acar dans un message vidéo, affirmant que la flottille ne transporte «que de l’aide humanitaire». Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.

Partie début septembre de Barcelone, la flottille a déjà été la cible de deux attaques présumées de drones au large de Tunis. Elle tente de briser le blocus israélien et d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza, où l’ONU a déclaré en août l’état de famine. Israël, qui a déjà bloqué deux flottilles similaires en juin et juillet, a réaffirmé lundi qu’il n’autoriserait pas le convoi à atteindre la bande de Gaza, proposant au lieu de cela un accostage au port d’Ashkelon.

La situation humanitaire continue de se dégrader, alors que la communauté internationale reste divisée. La semaine dernière, les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué au Conseil de sécurité l’adoption d’un texte réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire pour Gaza. (mbr/ats)