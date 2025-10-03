Un dernier bateau a tenu face à la marine israélienne. Keystone

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

La flottille internationale en route vers Gaza compte encore un bateau en route. «La Marinette» était à 150 km des côtes de Gaza.

Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs, après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël. L'Etat hébreu se prépare à expulser les militants propalestiniens arrêtés.

«Le Marinette navigue toujours», a indiqué la flottille jeudi soir sur les réseaux sociaux, ajoutant s'attendre à une interception prochaine. «Il sait ce qui l'attend», précise l'organisation. Le bateau se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza à 03h50, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flottille.

Jeudi, le ministère israélien des affaires étrangères avait précisé:

«S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combats active et de briser le blocus sera également empêchée»

Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a indiqué jeudi soir un responsable israélien. Ils ont été «transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne». (ats/afp)