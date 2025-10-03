brouillard
Gaza

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

Seul un bateau de la flottille pour Gaza a réussi à échapper à la marine israélienne.
Un dernier bateau a tenu face à la marine israélienne.Keystone

Flottille pour Gaza: un dernier bateau encore en route

La flottille internationale en route vers Gaza compte encore un bateau en route. «La Marinette» était à 150 km des côtes de Gaza.
03.10.2025, 06:0503.10.2025, 06:05

Un dernier bateau de la flottille internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt vendredi matin, selon les organisateurs, après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël. L'Etat hébreu se prépare à expulser les militants propalestiniens arrêtés.

«Le Marinette navigue toujours», a indiqué la flottille jeudi soir sur les réseaux sociaux, ajoutant s'attendre à une interception prochaine. «Il sait ce qui l'attend», précise l'organisation. Le bateau se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza à 03h50, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flottille.

Des manifestations en Europe en soutien à la flottille pour Gaza

Jeudi, le ministère israélien des affaires étrangères avait précisé:

«S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combats active et de briser le blocus sera également empêchée»

Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération d'environ douze heures, a indiqué jeudi soir un responsable israélien. Ils ont été «transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne». (ats/afp)

