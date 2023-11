La situation à Gaza s'est considérablement détériorée pour la population civile depuis les attaques. Le Hamas est accusé d'utiliser les hôpitaux et les écoles comme boucliers et de ne pas libérer les biens essentiels, comme les réserves de diesel. Israël a demandé aux habitants de Gaza de se réfugier dans le sud de la bande de Gaza en raison des opérations de guerre.

Israël a mené des contre-attaques massives après les attaques du Hamas contre des colonies israéliennes dans la bande de Gaza le 7 octobre. L'objectif déclaré du gouvernement israélien est de détruire le groupe terroriste Hamas qui avait fait 1200 victimes ce jour-là, en grande majorité des civils, ont été tuées. Plus de 14 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, dont plus de 5800 enfants, selon le gouvernement du Hamas.

Enfin, c'est également l'«Unité 504» qui a demandé à des dizaines de milliers de Palestiniens de quitter la ville de Gaza et de se diriger vers le sud. Dix millions de messages électroniques ont été envoyés, 30 000 appels téléphoniques ont été passés et des campagnes ont été organisées sur les médias sociaux.

Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, l'unité a arrêté et interrogé 500 terroristes présumés et un commandant de haut rang de l'«unité 504» l'assure, depuis qu'Israël a lancé une contre-offensive:

Selon les rapports, l'unité 504 aurait ouvert son propre quartier général à Gaza et mis en place un groupe qui s'occupe uniquement d'informations sur la région et surveille la frontière sud d'Israël. La taille de l'unité aurait doublé et des réservistes spécialement formés en feraient également partie.

Le point noir? Il n'est pas possible de déterminer dans quelles circonstances les prisonniers ont été interrogés et dans quelle mesure ils ont... volontairement révélé des informations. Les seules informations viennent, dans ce contexte, de Tsahal.

Les spécialistes tentent d'obtenir des informations fiables sur le lieu où se trouvent les dirigeants du Hamas et sur l'infrastructure du groupe terroriste. Ils ont envoyé des espions, mais aussi des spécialistes de l'interrogatoire. Le nombre de membres de l'unité est tenu secret. Les informations à leur sujet sont rares, mais Tsahal a publié quelques données sur les forces spéciales. Des membres de l'unité israélienne auraient donné aux journalistes militaires un aperçu du travail de l'unité après la fin des interrogatoires et auraient également publié des vidéos.

Trump est un fasciste

Après les récents dérapages verbaux du candidat républicain, le New York Times et d'éminents historiens comparent désormais l'ex-président à Hitler et Mussolini. Et ce sont les démocrates qui en profitent.

Donald Trump est-il un fasciste ou pas? Le débat traîne depuis des années. Les récentes déclarations de l'ex-président et la révélation de ses projets, s'il devait effectivement revenir à la Maison-Blanche, permettent désormais de trancher.