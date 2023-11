Voici le «boucher de Chan Junis», l'homme qu'Israël veut abattre

Surnommé le «boucher de Chan Junis», il est le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Que sait-on de Yahya Sinwar et de ce qui l'anime?

Sara Lemel / t-online

Il figure en tête de la liste des personnes recherchées par Israël: le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar. L'homme de 61 ans ainsi que tous les autres responsables du massacre du 7 octobre sont voués à la mort, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Sinwar est considéré, avec Mohammed Deïf, commandant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas, comme le planificateur de l'attaque surprise au cours de laquelle environ 1200 Israéliens ont été tués. Lors de l'opération militaire dans la bande de Gaza, Israël veut désormais les traquer tous les deux.

Yahya Sinwar a passé plus de 20 ans en détention israélienne.

Sinwar, un homme filiforme et barbu aux cheveux blancs rasés, aux sourcils sombres et broussailleux et aux traits marqués, fait partie des fondateurs du Hamas. Il est né en 1962 dans le camp de réfugiés de Chan Junis, au sud de la bande de Gaza. Sa famille est originaire de la région de la ville côtière d'Ashkelon, aujourd'hui sur le territoire israélien.

Il a participé à la création des brigades Kassam

Le Hamas s'est formé lors du premier soulèvement palestinien, l'Intifada, à la fin des années 1980, pour lutter contre l'occupation israélienne. Sinwar a également participé à la création de la branche militaire du Hamas, les brigades Kassam. Après le début du processus de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Hamas a perpétré pendant des années des attentats-suicides sanglants en Israël afin de torpiller ce processus.

Dans les premières années de l'organisation, Sinwar était responsable de la lutte contre les collaborateurs présumés d'Israël dans ses propres rangs. Il a agi de manière si brutale qu'il a été surnommé le «boucher de Chan Junis».

En prison, il a appris l'hébreu pour étudier l'ennemi

Sinwar a été condamné par Israël en 1988 pour le meurtre de quatre espions présumés et de deux soldats israéliens. Il a passé plus de deux décennies en détention. Il a mis ce temps à profit pour apprendre l'hébreu et étudier l'ennemi. Selon les médias, il lisait systématiquement des livres sur des personnalités sionistes et israéliennes de premier plan, dont les anciens chefs de gouvernement Menahem Begin et Yitzhak Rabin. L'objectif aurait été d'acquérir une compréhension profonde de la société israélienne, dans le sens de «Connais ton ennemi». Sinwar aurait également suivi de près les médias israéliens.

Interrogé par le service de renseignement intérieur du Shin Bet, en 1989, Sinwar a décrit comment il avait assassiné les quatre Palestiniens de ses propres mains. Il a emmené l'un d'entre eux dans un cimetière de Chan Junis après l'avoir enlevé. «Je lui ai bandé les yeux, je l'ai mis dans une tombe ouverte et je l'ai étranglé», a déclaré Sinwar, selon le procès-verbal de l'interrogatoire. Il a ensuite rebouché la tombe. Il aurait également étranglé un autre collaborateur présumé avec un keffieh.

En prison, il est devenu un vrai leader

Mosab Hassan Youssef, fils d'un des cofondateurs du Hamas, a raconté à propos de Sinwar: «Il a décapité quelqu'un en prison parce qu'il le soupçonnait de collaborer avec Israël, en utilisant l'évier de la salle de bain. Sans pitié. Et c'est cet homme qui est aujourd'hui à la tête du Hamas dans la bande de Gaza». Youssef avait lui-même été recruté par les services secrets israéliens.

Pendant son séjour en prison, Sinwar s'est positionné comme un leader et a commandité les meurtres d'autres détenus, a déclaré le professeur Kobi Michael de l'Institut israélien d'études de sécurité nationale (INSS). Il décrit Sinwar comme une «personnalité cruelle et psychopathique», mais en même temps comme un leader intelligent et très charismatique. Selon les médias hébreux, Sinwar aurait été en danger de mort pendant sa détention en raison d'un abcès au cerveau — les médecins israéliens lui auraient donc sauvé la vie en l'opérant.

Libération dans le cadre d'un échange de prisonniers

En 2011, Sinwar a été libéré — comme l'un des plus de 1000 prisonniers palestiniens échangés contre le soldat israélien Gilad Shalit. Le frère de Sinwar aurait participé à l'enlèvement du soldat en 2006. Par la suite, Netanyahou a été régulièrement critiqué pour cet accord.

Après sa libération, Sinwar était responsable de la liaison entre les branches militaire et politique du Hamas. En 2017, il est ensuite devenu le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis, il a tenté à plusieurs reprises de mettre fin au blocus illégal de la bande de Gaza, renforcé par Israël en 2006 et soutenu au fil des ans par l'Egypte. Pour ce faire, il a notamment eu recours à des manifestations violentes contre la barrière de séparation.

Pendant un temps, il s'est montré pragmatique

La charte du Hamas est extrême et appelle à la destruction d'Israël, a rappelé le journaliste palestinien et connaisseur du Hamas, Mohammed Daraghmeh. Mais Sinwar aurait aussi, du moins par moments, misé sur des positions plus pragmatiques.

Yahya Sinwar brandit un pistolet silencieux lors d'un service commémoratif pour les militants du Hamas tués (photo d'archive).

En 2017, le Hamas avait présenté des positions politiques légèrement corrigées dans un document de base. Il laissait entendre qu'il était prêt à accepter, au moins temporairement, un Etat palestinien dans les frontières de 1967. Mais le Hamas réaffirmait, en même temps, sa volonté de résistance armée contre Israël, sa revendication de l'ensemble de la Palestine historique ainsi que son exigence d'un retour des réfugiés palestiniens. Les experts avaient alors considéré la publication de ce document comme une volonté du Hamas de sortir de son isolement international.

Le plan stratégique de Sinwar

Daraghmeh considère le massacre du 7 octobre comme une tentative de Sinwar de «renverser la table» en recourant à une violence extrême. Il aurait atteint un point «où il pensait qu'Israël ne donnerait jamais d'Etat aux Palestiniens, que l'Occident ne reconnaîtrait jamais le Hamas». A l'intérieur de la bande de Gaza, face à une crise économique, le mécontentement de la population n'aurait cessé de croître.

«Tout le monde s'est plaint, ceux qui pouvaient quitter Gaza ont quitté Gaza» Mohammed Daraghmeh, journaliste palestinien

Le Hamas était isolé sur la scène internationale, alors que des discussions sur un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite étaient en cours. A cela s'ajoutaient les provocations de membres du gouvernement religieux de droite israélien sur le mont du Temple à Jérusalem et les craintes d'une annexion de nouveaux territoires en Cisjordanie. C'est également pour cette raison que Sinwar aurait tenté de «briser la volonté d'Israël par la force».

Son plan n'a pas fonctionné

Mais Sinwar a manifestement mal calculé son coup, a résumé Daraghmeh. «Les combattants du Hamas ont commis des atrocités dans des localités israéliennes, l'opinion publique mondiale était du côté d'Israël et les Américains ont envoyé des porte-avions dans la région». Sinwar aurait apparemment aussi compté sur un soutien plus fort de la milice chiite libanaise Hezbollah et de l'Iran.

Kobi Michael pense également que Sinwar avait «un plan stratégique pour activer tous les fronts contre Israël». L'objectif était de «créer un mouvement en tenaille qui conduirait à l'effondrement d'Israël». «L'axe de la résistance», sous la direction de l'Iran, a l'intention de mener une guerre d'usure à long terme qui mettrait Israël à genoux sur le plan social et économique. «Ils partent du principe qu'Israël est une société occidentale qui n'est pas assez résiliente pour y faire face». Michael pense également que Sinwar a été surpris par la forte réaction américaine et le soutien plutôt faible du Hezbollah et de l'Iran.

Combattre jusqu'au bout

Netanyahou a dit de Sinwar qu'il ne s'intéressait pas au sort de son peuple et se comportait «comme un petit Hitler dans son bunker». Michael estime également que Sinwar «n'a aucun problème à sacrifier son propre peuple».

Daraghmeh estime que Sinwar et le reste de la direction du Hamas se cachent dans le système de tunnels de la bande de Gaza. «Ils s'y sont préparés pendant des mois, voire des années», explique le journaliste et fin connaisseur du Hamas.

«Ils s'attendaient à l'invasion»

Les deux experts estiment qu'il est très improbable que Sinwar et d'autres dirigeants du Hamas puissent se rendre. «Ils se battront jusqu'au bout», affirme Daraghmeh. «Ils pensent qu'ils iront au paradis s'ils meurent en martyrs».