L’accord de trêve à Gaza toujours en suspens

Le 7 octobre avait un objectif caché et le Hamas l'a atteint

Ces frappes ont exacerbé les tensions, le Hamas affirmant qu’une prisonnière retenue à Gaza aurait été touchée lors d’une attaque israélienne, sans préciser son sort. Alors que les espoirs d’une trêve durable vacillent, la réunion de vendredi au sein du gouvernement israélien pourrait s’avérer décisive pour la suite des négociations et l’avenir de la région, en proie à une escalade meurtrière.

Bombardements intensifiés et bilan humain dramatique

Jeudi soir, les Etats-Unis, par la voix d’Antony Blinken, se sont dits «confiants» que la mise en œuvre du cessez-le-feu débutera comme prévu dimanche, malgré les tensions et les frappes israéliennes.

Prévue pour entrer en vigueur dimanche, la trêve inclut dans une première phase un échange d’otages: 33 personnes détenues par le Hamas contre un millier de prisonniers palestiniens en Israël. Cependant, des désaccords sur le contenu de l’accord et une intensification des bombardements israéliens à Gaza compliquent sa mise en œuvre.

L’incertitude persiste autour de l’accord de trêve entre Israël et le Hamas, annoncé mercredi par le Qatar et les Etats-Unis.

Une femme célèbre l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, sur la place de Palestine à Téhéran, en Iran, le 16 janvier 2025. Keystone

Cessez-le-feu à Gaza: Israël doit encore donner son feu vert

Une réunion du conseil des ministres israéliens est attendue dans la journée pour examiner l'accord. Et sauf surprise, le valider.

Le gouvernement israélien doit donner son feu vert jeudi à l'accord annoncé par le Qatar et les Etats-Unis sur un cessez-le-feu à Gaza. Ce après plus de 15 mois d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des dizaines de milliers de morts.