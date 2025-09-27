Des milliers d'Israéliens manifestent pour un retour des otages

Des dizaines de familles sont encore dans l'attente en Israël. Keystone

«Ramenez les otages»: Des milliers d'Israéliens manifestent à Tel-Aviv

Deux jours avant la rencontre entre Netanyahu et Trump, la foule est descendue dans les rues de Tel-Aviv.

Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi soir à Tel-Aviv pour réclamer un accord mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza. Cela deux jours avant la rencontre prévue entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump.

Les manifestants ont déployé une grande banderole sur laquelle on pouvait lire: «Tous les otages, ramenez-les chez eux maintenant», alors qu'ils se rassemblaient sur la place des Otages à Tel-Aviv.

Lishay Miran-Lavi, l'épouse d'Omri Miran, toujours captif à Gaza, a déclaré:

«La seule chose qui puisse empêcher la descente dans l'abîme est un accord complet et global qui mette fin à la guerre et ramène tous les otages et les soldats chez eux.»

S'adressant directement au président américain, elle l'a exhorté à user de son «influence auprès du Premier ministre Netanyahu». «Prolonger cette guerre ne fait qu'exposer Omri et les autres otages à un danger encore plus grand.»

Ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Tel-Avis samedi. Keystone

Ronen Ohel, dont le frère Alon Ohel est toujours retenu à Gaza, a également appelé Benjamin Netanyahu à conclure un accord de trêve.

«Pas de lettres, pas de déclarations, pas de retards. Il y a une opportunité maintenant, il y a un moment où vous pouvez choisir d'être un leader», a-t-il déclaré.

Le ministre israélien d'extrême droite chargé de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a mis en garde Benjamin Netanyahu contre la conclusion d'un accord. Il a écrit sur X:

«Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas le mandat de mettre fin à la guerre sans la défaite totale du Hamas»

Benjamin Netanyahu, qui ne dispose plus d'une majorité absolue au Parlement, est tributaire de ses alliés d'extrême droite.

Ces derniers refusent tout accord de libération d'otages avec le Hamas, et plaident pour la poursuite de la guerre jusqu'à l'anéantissement du mouvement islamiste palestinien, dont l'attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre à Gaza. (ats/afp)