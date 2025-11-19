Voici le tableau d'art moderne le plus cher de tous les temps

Un tableau de Klimt a été vendu près de 190 millions aux enchères. Il s'agit de la deuxième œuvre la plus chère jamais vendue, et la première pour une peinture d'art moderne.

Un portrait peint par l'Autrichien Gustav Klimt, vendu 236,4 millions de dollars (189,14 millions de francs) par Sotheby's mardi à New York, est devenu la deuxième oeuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères.

Image: wikimedia commons

Six acheteurs se sont disputé pendant 20 minutes «Le portrait d'Elisabeth Lederer» (1914-1916), estimé à 150 millions de dollars, qui représente la fille du principal mécène du peintre dans une robe impériale chinoise blanche, devant une tapisserie bleue aux motifs d'inspiration asiatique. Sotheby's n'avait pas dévoilé le nom de l'acquéreur dans l'immédiat.

Le tableau le plus cher jamais vendu aux enchères demeure le «Salvator Mundi», attribué à Léonard de Vinci, vendu 450 millions de dollars (360,05 millions de francs actuels) en 2017.

«Extrêmement rares»

A l'instar du «Portrait d'Elisabeth Lederer», les grands portraits en pied réalisés par Gustav Klimt pendant sa période phare (entre 1912 et 1917) sont «extrêmement rares», explique Sotheby's dans un communiqué. La plupart font partie des collections des grands musées, très peu sont détenus par des collectionneurs privés.

Pour l'artiste autrichien, le précédent record aux enchères était détenu par la «Dame à l'éventail» (1917-1918), adjugée pour 85,3 millions de livres sterling (87,05 millions de francs) à Londres en 2023.

La dame à l'éventail. Keystone

Plusieurs autres oeuvres de l'artiste se sont vendues lors des mêmes enchères mardi, dont sa «Prairie en fleur» (c. 1908) pour 86 millions de dollars (74,2 millions d'euros) et sa «Pente forestière à Unterach am Attersee» (1916) pour 68,3 millions de dollars (54,65 millions de francs).

Ces tableaux, ainsi que deux études pour un portrait vendues 520 700 dollars (426 612 francs) et 482 600 dollars (386'128 francs), faisaient partie de la collection de Leonard A. Lauder, héritier de l'empire des cosmétiques Estée Lauder, décédé en juin à l'âge de 92 ans.

Portrait de Mlle Lieser, une autre peinture de Klimt. Keystone

Mis en vente jeudi par Sotheby's à New York, un autoportrait de Frida Kahlo a de bonnes chances de devenir le tableau le plus cher réalisé par une femme. Estimée entre 40 et 60 millions de dollars, cette peinture de 1940 intitulée «Le rêve (La chambre)» la représente dormant dans un lit surplombé d'un immense squelette.

Le tableau le plus cher d'une artiste femme vendu jusqu'à présent est une oeuvre de 1932 de l'Américaine Georgia O'Keeffe, qui avait atteint la somme de 44,4 millions de dollars en 2014.

Le record pour Frida Kahlo est un autre autoportrait de 1949, «Diego et moi», qui s'est vendu pour 34,4 millions de dollars à New York.

(ats/acu)