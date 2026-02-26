bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
International
Genève

Les États-Unis affichent leur fermeté face à l’Iran à Genève

Un phénomène naturel a refroidi le Léman de huit degrés à Genève.
Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève.Image: Shutterstock

Les États-Unis affichent leur fermeté face à l’Iran à Genève

À Genève, les négociateurs américains et iraniens se retrouvent pour une nouvelle série de pourparlers nucléaires indirects. Washington maintient une position ferme, exigeant la fermeture de plusieurs sites et la remise d’uranium enrichi.
26.02.2026, 16:2426.02.2026, 16:24

Iraniens et Américains sont à nouveau en dialogue indirect dans la résidence de Cologny (GE) de l'ambassadeur omanais à l'ONU à Genève. Les Etats-Unis, qui menacent la République islamique de frappes, sont arrivés avec une position ferme, alors que Téhéran parle de discussions «intenses» mais «sérieuses».

Donald Trump s’interroge sur l’absence de capitulation de l’Iran

Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi et les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont fait le point sur les propositions iraniennes sur le nucléaire. Téhéran a fait des suggestions «pour tester le sérieux» des Américains dans la négociation, a affirmé le ministre iranien à des médias de son pays.

Mais selon des sources citées par le Wall Street Journal, Washington reste ferme sur ses revendications. Il aurait exigé la fermeture des sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan. Seul un réacteur à Téhéran pourrait être utilisé pour du nucléaire civil. L'Iran devrait livrer aux Etats-Unis son uranium enrichi et renoncer à davantage de capacités.

Bien loin du compromis iranien qui avait fuité par des diplomates de plusieurs pays la semaine dernière. Téhéran proposerait un moratoire de trois ans sur l'enrichissement et l'exportation de son stock actuel. Selon un haut responsable iranien à Reuters, les trois heures de discussion de jeudi matin ont été «intenses» mais «sérieuses». Certaines sources disent même qu'un dialogue en partie direct aurait eu lieu, pour la première fois depuis la première série de pourparlers début février à Oman.

Les États-Unis pressent l’Iran

Revendiquant un «optimisme prudent», Araghchi estime avant le début de ces dicussions de jeudi qu'une «opportunité historique» d'atteindre un «accord sans précédent» existe. Les Etats-Unis estiment aussi «problématique» que l'Iran ne veuille pas aborder la question de ses missiles balistiques, a encore affirmé le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio.

Le facilitateur omanais, le ministre des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, a également relayé un certain «optimisme» en quittant son hôtel genevois pour la résidence omanaise. «Nous espérons obtenir davantage d'avancées», a-t-il ensuite ajouté dans l'après-midi, annonçant une pause pour que les Américains se rendent dans un hôtel genevois pour rencontrer une délégation ukrainienne.

De son côté, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a à nouveau fait le déplacement de Genève. Tout comme le numéro deux de la diplomatie iranienne Kazem Gharibabadi, contre lequel une plainte pour crimes contre l'humanité a été déposée en Suisse, ont affirmé les avocats des plaignants.

Voici ce que l'Iran a proposé aux Etats-Unis à Genève

La Suisse ne fait qu'accueillir les pourparlers mais ne fonctionne pas comme intermédiaire. «Il faut prier pour que cette deuxième rencontre puisse de nouveau faire un pas important et très bientôt un pas décisif vers la paix et la stabilité en Iran», avait dit lundi à Genève à quelques journalistes le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Les négociateurs discutent aussi de l’Ukraine

Il redoute toujours une détérioration qui mettrait le monde face à un conflit armé dans la région, une menace que les autorités iraniennes brandissent. Le président américain Donald Trump a menacé à plusieurs reprises Téhéran d'une offensive armée si la République islamique venait à exécuter des participants aux manifestations contre le régime il y a quelques semaines.

Désormais, il parle de possibles frappes limitées si un accord n'est pas trouvé rapidement. Witkoff a laissé entendre que le président ne comprenait pas pourquoi l'Iran résiste à une «capitulation».

Face aux menaces, l'ayatollah Ali Khamenei avait répondu que les Etats-Unis n'arriveraient pas à détruire son pays. Pour le moment, les deux pays disent encore miser sur les pourparlers. Mais le déploiement aérien et naval américain se poursuit dans la région.

Et les émissaires américains ont aussi retrouvé jeudi le chef négociateur ukrainien Roustem Oumerov. Au menu, les questions économiques et les prisonniers de guerre. Cette réunion doit permettre de préparer une troisième série de pourparlers entre Washington, Kiev et Moscou à Genève, avait aussi affirmé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
C'est le grand jour pour Hillary Clinton dans l'affaire Epstein
L'ancienne première dame des Etats-Unis est entendue ce jeudi par une commission parlementaire sur les liens passés de son mari Bill Clinton avec le criminel sexuel américain.
L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton témoigne jeudi à huis clos devant une commission parlementaire sur les liens passés entre son mari, l'ex-président Bill Clinton, et le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Cette commission de la Chambre des représentants dominée par les républicains a déjà entendu le 9 février la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en visioconférence de la prison où elle purge une peine de 20 ans d'emprisonnement pour exploitation sexuelle.
L’article