brouillard-1°
DE | FR
burger
International
Gérard Depardieu

Justice: Depardieu et le «roi des paparazzi» font la paix

Depardieu et le «roi des paparazzi» font la paix

Gérard Depardieu et le paparazzi italien Rino Barillari ont trouvé un accord à Rome, mettant fin à un procès pour agression après des excuses publiques.
19.01.2026, 14:4819.01.2026, 14:48

L'acteur français Gérard Depardieu, accusé d'agression physique contre le «roi des paparazzi» italiens, a fait la paix avec ce dernier lundi à Rome. Cela met un terme à un procès qui avait débuté en juin 2025.

«Oui, nous sommes parvenu à un accord et nous en sommes heureux», a dit aux journalistes Fabrizio Siggia, l'avocat de Depardieu, devant le Harry's Bar de Rome, un célèbre café de la via Veneto où l'altercation entre les deux hommes s'était produit il y a plus d'un an et demi.

epa12661480 French actor Gerard Depardieu (L) and Italian photographer Rino Barillari (R) speak during their meeting at Harry&#039;s Bar in Via Veneto, in Rome, Italy, 19 January 2026. In 2024 the Fre ...
Gérard Depardieu et Rino Barillari.Keystone

Rino Barillari, un Italien de 80 ans surnommé le «roi des paparazzi», avait accusé l'acteur français de l'avoir agressé physiquement le 24 mai 2024, Gérard Depardieu affirmant de son côté s'être «interposé entre le paparazzo et sa compagne».

Barillari a déclaré:

«Aujourd'hui j'ai retiré la plainte, d'abord parce qu'il a présenté ses excuses, non seulement à moi mais à tous les Italiens, et ensuite par respect pour le personnage que j'ai toujours aimé et que j'aimerai toujours comme un grand acteur»

La réconciliation s'est faite de manière «tranquille, je l'ai pris dans mes bras et embrassé», a-t-il ajouté. Interrogé sur son rapport avec le photographe, Depardieu a affirmé n'avoir «pas du tout eu de mauvais» rapports avec lui.

D'autres procès pour Depardieu

Rino Barillari, qui a commencé sa carrière très jeune, a connu l'âge d'or de la Dolce Vita à Rome, où il a photographié des célébrités comme Liz Taylor, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Gina Lollobrigida et Marcello Mastroianni.

Icône du cinéma français, Gérard Depardieu, 77 ans, a été condamné au printemps dernier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour des agressions sexuelles lors d'un tournage à Paris en 2021 – il a fait appel – et a été renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour les viols dénoncés par la comédienne Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu attaque l'émission qui a accéléré sa chute

L'acteur conteste ces accusations depuis sa mise en examen (inculpation) en 2020 et a fait appel de l'ordonnance de renvoi. (jah/ats)

Thèmes
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Khamenei durcit le ton face aux manifestations et met en cause Trump
Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a exhorté samedi les autorités à réprimer fermement les manifestants, imputant au président américain Donald Trump la responsabilité des victimes de la répression d’un vaste mouvement de contestation contre le pouvoir.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a estimé samedi que les autorités devaient «briser le dos des séditieux», imputant les «victimes» au président américain Donald Trump après la répression d'une vague de manifestations contre le pouvoir qui a fait des milliers de morts.
L’article