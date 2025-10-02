en partie ensoleillé
Gérard Depardieu attaque «Complément d'enquête»

Une juge d&#039;instruction a ordonn
Gérard Depardieu été condamné au printemps dernier à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles lors d'un tournage.Keystone

Gérard Depardieu attaque l'émission qui a accéléré sa chute

Gérard Depardieu attaque ce jeudi l'émission «Complément d'enquête» devant le tribunal correctionnel de Paris. En cause: une séquence où l'acteur tient des propos sexuels au moment où une fillette à cheval passe à l'écran lors d'un voyage en Corée du Nord.
02.10.2025, 09:5102.10.2025, 09:56

L'acteur Gérard Depardieu attaque jeudi devant la justice française une émission qu'il accuse d'avoir réalisé un montage illicite et trompeur dans un reportage qui a accéléré sa chute, où il tient des propos graveleux et sexistes.

Au coeur des débats devant le tribunal correctionnel de Paris: la séquence de moins d'une minute sur les 54 que dure l'enquête de l'émission «Complément d'enquête», intitulée Gérard Depardieu: la chute de l'ogre et filmée dans un haras en 2018 lors d'un voyage à l'occasion des 70 ans du régime nord-coréen.

Humeur
Non Gérard, les femmes ne sont pas «des grosses salopes»

Sur ces images de la société Hikari diffusées le 7 décembre 2023 sur le groupe public France Télévisions, l'acteur tient des propos de nature sexuelle au moment où une fillette à cheval passe à l'écran. Or, ont affirmé la défense de l'acteur ainsi que l'écrivain français Yann Moix, à l'initiative de ce voyage, ces propos auraient concerné une femme adulte, que l'on ne voit pas à l'écran, et auraient été prononcés dans le cadre d'une oeuvre de fiction sur laquelle auraient travaillé les deux hommes.

Vidéo: watson

La méprise serait imputable, selon leur version, à une manipulation, un montage frauduleux destiné à faire faussement croire que le comédien sexualisait une enfant. «France Télévisions conteste tout trucage et tout montage illicite» et «réserve (ses) observations pour le tribunal», a déclaré l'avocate du groupe, Juliette Félix.

Les auteurs du reportage affirment que leur montage ne travestit pas la réalité, que les propos concernaient bien la fillette et s'appuient sur d'autres enregistrements de la séquence.

Macron «grand admirateur»

L'émission avait suscité un vif émoi. On y entend aussi l'acteur tenir de nombreux propos misogynes et dégradants pour les femmes lors de ce voyage. La comédienne française Charlotte Arnould l'y accuse aussi de l'avoir violée en 2018, et d'autres femmes racontent des agressions sexuelles.

Alors que la ministre de la Culture d'alors Rima Abdul Malak avait estimé que Gérard Depardieu faisait «honte à la France», le président Emmanuel Macron avait volé à son secours, se décrivant en «grand admirateur», assurant détester les «chasses à l'homme» et laissant entendre que les images avaient pu être truquées.

Macron assume ses propos en défense de Gérard Depardieu

Le comédien, alors considéré comme un monstre sacré du cinéma français, a été condamné au printemps à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles lors d'un tournage (il a fait appel), et a été renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour les viols dénoncés par Charlotte Arnould. Il conteste ces accusations depuis son inculpation en 2020 et a fait appel de l'ordonnance de renvoi.

Actor Charlotte Arnould arrives at the courtroom, while Depardieu, who is facing trial for the alleged sexual assaults of two women on a film set in 2021, did not appear before a criminal court, Monda ...
Charlotte ArnouldKeystone

France Télévisions a eu recours à une procédure rare, en faisant authentifier par huissier le passage contesté.

«Il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la jeune fille à l'image qui est ciblée par les propos de Gérard Depardieu»
France Télévisions

Abus de confiance et travail dissimulé

Mi-mai, une expertise versée à l'enquête pour viols, révélée par le quotidien français Libération, «permet d'établir que des propos à connotation sexuelle ont été adressés à l'égard d'une fillette évoluant sur un poney». Mais dans le cadre de la contestation des images de «Complément d'Enquête», la justice a ordonné une autre expertise afin de déterminer «avec précision toutes les opérations de montage intervenues» et d'indiquer «dans la mesure du possible» à qui s'adressait Gérard Depardieu, selon un arrêt de la cour d'appel.

Ses résultats définitifs ne sont pas connus, mais selon Jérémie Assous, avocat de Gérard Depardieu, une note de l'expert «établit de manière ferme et définitive qu'il y a eu montage illicite».

Gérard Depardieu renvoyé en procès pour viols

Le tribunal examinera aussi les allégations d'abus de confiance et de travail dissimulé. Yann Moix argue que les images de Gérard Depardieu en Corée du Nord ne font que montrer un artiste qui interprétait son propre rôle dans une fiction finalement jamais sortie. De son côté, Hikari a dénoncé des faits de dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement qui seront également examinés. (jzs/afp)

