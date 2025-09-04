averses éparses16°
Google doit dédommager 100 millions d'utilisateurs

Google doit payer 425 millions pour collecte frauduleuse de données (image d&#039;illustration).
Google va faire appel de cette condamnation (image d'illustration).Image: www.imago-images.de

Google doit dédommager 100 millions d'utilisateurs

Aux Etats-Unis, le géant d'internet est condamné à payer 425 millions de dollars pour atteinte à la vie privée. Il a été reconnu coupable d'avoir collecté frauduleusement les données d'utilisateurs qui avaient désactivé les paramètres de suivi.
04.09.2025, 06:0304.09.2025, 06:03
Le groupe américain Google a été condamné mercredi aux Etats-Unis à verser 425,7 millions de dollars de dommages à près de 100 millions d'utilisateurs pour atteinte à leur vie privée. Le géant d'Internet a annoncé vouloir faire appel.

Il a été reconnu coupable d'atteinte à la vie privée selon la loi californienne, pour avoir continué à collecter les données privées de ces utilisateurs alors même qu'ils avaient désactivé ce paramètre, a conclu le jury d'une cour fédérale de San Francisco au terme d'un procès entamé à la mi-août. L'affaire découle d'un recours collectif déposé en juillet 2020.

Décision historique pour Google Chrome

Les plaignants, dont environ 98 millions ont été reconnus par le tribunal, avaient désactivé le paramètre «Activité sur le Web et les applications» et un autre sous-paramètre de suivi. Ils refusaient ainsi la collecte des données issues de leur utilisation de services du géant d'Internet, comme le navigateur Chrome, Google Maps ou Google Actualités. (jzs/ats)

