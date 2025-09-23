forte pluie10°
Google intègre l'IA dans Chrome: ce qu'il faut savoir

La barre de recherches sera directement liée à une intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non.
La barre de recherches sera directement liée à une intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non. image: google

Google transforme Chrome en navigateur IA et voici ce que ça signifie

Google a profondément remanié son navigateur Chrome. L’IA Gemini pourra désormais directement s’y intégrer pour prendre en charge des «tâches routinières pénibles», selon le géant technologique.
23.09.2025, 20:5923.09.2025, 20:59
Marcel Horzenek / t-online
Un article de
t-online

Google a annoncé l'intégration prochaine de son intelligence artificielle (IA) Gemini au moteur de recherche Chrome. L'IA pourra ainsi prendre en charge des tâches routinières comme les réservations d'hôtel, les prises de rendez-vous et vos achats en ligne.

Le géant technologique américain présente cette évolution comme le début d’une «nouvelle ère» pour Chrome, selon un billet publié sur son blog. Le navigateur doit passer «à une expérience proactive et intelligente».

Qu'est-ce qui change avec l'IA dans Google Chrome?

La barre de recherches sera liée à l'IA

La barre de recherches de Chrome servira désormais de «centrale» à Gemini. Les utilisateurs pourront y formuler des recherches complexes, poser des questions de suivi, et obtenir des résumés de la page consultée dans une fenêtre latérale. Le navigateur proposera aussi des suggestions de recherche contextuelles.

La Suisse lance son IA, et elle parlera aussi le suisse allemand

Gemini sera en outre reliée à d’autres services de Google comme YouTube, Maps ou encore Agenda, afin de regrouper des informations issues de différentes sources.

Des «capacités agentiques»

Dans les prochains mois, l’IA recevra ce que Google appelle des «capacités agentiques». Concrètement, Gemini pourra exécuter des actions de manière autonome pendant que l’utilisateur travaille sur d’autres onglets. Charmaine D’Silva, directrice du management produit chez Google, promet que l’IA prendra en charge «les tâches pénibles», écrit le média spécialisé The Verge.

Pour les actions risquées ou irréversibles, des garde-fous sont prévus afin que les utilisateurs gardent la main. Gemini pourra également comparer les informations présentes dans plusieurs onglets ouverts ou explorer l’historique du navigateur à la recherche de contenus précis.

Une sécurité renforcée

Google met aussi en avant l’aspect sécuritaire de cette intégration. L’IA saura identifier les sites malveillants et bloquer les notifications superflues. Si le mot de passe est compromis, Chrome avertira l’utilisateur et pourra, sur certains sites, modifier automatiquement ce mot de passe.

Disponible quand?

Dans un premier temps, ces nouvelles fonctions ne seront accessibles qu’aux utilisateurs de Chrome aux Etats-Unis sur ordinateur, avec l’anglais comme langue par défaut. Une extension aux versions mobiles et à d’autres régions et langues est prévue, mais Google n’avance pour l’heure aucune date. (t-online)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

