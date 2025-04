Les rues sont devenues rivières. Image: dr

Les îles de Paros et Mykonos inondées

C'est un nouvel épisode dramatique qui a frappé le sud de l'Europe. Les îles grecques de Paros et Mykonos ont été fortement inondées.

Plus de «International»

Les îles grecques de Paros et Mykonos, très prisées par les touristes lors de la saison estivale, ont été frappées par des inondations soudaines lundi soir. Selon des responsables locaux, les fortes pluies se sont poursuivies mardi dans la région.

Le maire de Paros, Costas Bizas, a indiqué qu'un cours d'eau était sorti de son lit dans le village de pêcheurs de Naoussa, inondant des commerces et des habitations et emportant près de 40 véhicules. L'agence de protection civile avait averti lundi que les résidents de Paros et Mykonos devaient rester à l'intérieur.

Vidéo: watson

Pendant ce temps, à Mykonos, une violente tempête de grêle a été suivie de pluies torrentielles, provoquant de graves inondations dans les ruelles étroites. Les eaux de pluie ont changé les rues en torrents, emportant de nombreux véhicules. Le centre d’opérations des pompiers a reçu au moins 100 appels d’urgence sur l’île.

De fortes pluies et des orages violents devraient persister jusqu’au matin du mercredi 2 avril dans une grande partie de l’est de la Grèce.

(afp et hun)