Tyr inscrit au patrimoine mondial en péril de l’Unesco
La ville de Tyr a été inscrite mardi sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco, a annoncé l'organisation sur X. Cette ancienne cité phénicienne du sud du Liban a été touchée ces derniers mois par des bombardements israéliens.
L'Unesco, qui tient actuellement la 48e session du comité du patrimoine mondial à Busan, en Corée du Sud.
L'organisation onusienne, qui précise que la demande d'inscription sur la liste en péril émane de l'État libanais.
Située sur la côte dans le sud du Liban, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël, Tyr est l'une des plus anciennes cités du monde méditerranéen. Ses habitants ont fui massivement après les appels à évacuer lancés par l'armée israélienne.
La ville est la cible d'une campagne de frappes israéliennes depuis le début de la guerre avec le Hezbollah pro-iranien le 2 mars.
Elle compte deux sites protégés inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, présentant notamment des vestiges de l'Empire romain, un arc de triomphe et un hippodrome datant du IIe siècle.
L'un de ces sites a été touché directement en juin par une frappe israélienne. Le ministre de la culture libanais Ghassan Salamé a accusé Israël de ne pas respecter la Convention de la Haye qui oblige à préserver les biens culturels en cas de conflit armé, ni les «Boucliers bleus», un emblème symbolique mis en place par un comité lié à l'Unesco pour protéger Tyr. (dal/ats/afp)