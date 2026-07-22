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Tyr inscrit au patrimoine mondial en péril de l’Unesco

Tyr inscrit au patrimoine mondial en péril de l’Unesco

Touchée par plusieurs frappes israéliennes, l’ancienne cité phénicienne du sud du Liban ne réunit plus les conditions nécessaires à la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle, estime l’Unesco.
22.07.2026, 15:0622.07.2026, 15:06
epa13119901 The venue of the 48th session of the World Heritage Committee at the Busan Exhibition and Convention Center in Busan, South Korea, 19 July 2026. The committee session kicked off the same d ...
L'UNESCOKeystone

La ville de Tyr a été inscrite mardi sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'Unesco, a annoncé l'organisation sur X. Cette ancienne cité phénicienne du sud du Liban a été touchée ces derniers mois par des bombardements israéliens.

«Le bien a été directement touché et a subi des dommages. Par ailleurs, son état de conservation suscite une inquiétude croissante, notamment face à la possibilité de nouveaux impacts.»
L'Unesco

L'Unesco, qui tient actuellement la 48e session du comité du patrimoine mondial à Busan, en Corée du Sud.

«Il est considéré que les conditions optimales ne sont plus réunies pour assurer la conservation et la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien.»
L'organisation onusienne

L'organisation onusienne, qui précise que la demande d'inscription sur la liste en péril émane de l'État libanais.

Située sur la côte dans le sud du Liban, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël, Tyr est l'une des plus anciennes cités du monde méditerranéen. Ses habitants ont fui massivement après les appels à évacuer lancés par l'armée israélienne.

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La ville est la cible d'une campagne de frappes israéliennes depuis le début de la guerre avec le Hezbollah pro-iranien le 2 mars.

Elle compte deux sites protégés inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, présentant notamment des vestiges de l'Empire romain, un arc de triomphe et un hippodrome datant du IIe siècle.

L'un de ces sites a été touché directement en juin par une frappe israélienne. Le ministre de la culture libanais Ghassan Salamé a accusé Israël de ne pas respecter la Convention de la Haye qui oblige à préserver les biens culturels en cas de conflit armé, ni les «Boucliers bleus», un emblème symbolique mis en place par un comité lié à l'Unesco pour protéger Tyr. (dal/ats/afp)

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