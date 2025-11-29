bien ensoleillé
La Grèce veut sécuriser son approvisionnement en eau

Le gouvernement grec a placé la région d'Athènes et deux îles de la mer Egée en état d'urgence hydrique. Objectif: accélérer les travaux d'infrastructure visant à répondre à une menace croissante de pénurie d'eau.
29.11.2025, 14:53
Family-owned chapels stand on the Aegean Sea island of Tinos, Greece, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Petros Giannakouris) Greece Island Family Chapels
Photo d'illustration. Vue de Tinos, dans la mer Egée.Keystone

Les deux îles concernées sont Patmos et Leros, dans le Dodécanèse, au sud-est. Cette décision «accorde la priorité à la mise en oeuvre de projets d'infrastructure critiques», a déclaré une source du ministère de l'Environnement à l'agence d'Etat. Aucune restriction sur la consommation n'a été annoncée pour le moment.

Selon la compagnie d'approvisionnement en eau et d'assainissement d'Athènes (EYDAP), les précipitations annuelles en Grèce ont diminué d'environ 25%, l'évaporation a augmenté de 15% et la consommation a augmenté d'environ 6% depuis 2022.

Ces pays d'Asie dévastés par les inondations

«Il n'est plus possible de reporter les décisions difficiles», a déclaré le ministre concerné, Stavros Papastavrou. , a-t-il ajouté.

«Dans les zones où la consommation d'eau augmente considérablement en raison du tourisme, une plus grande attention et une meilleure planification sont nécessaires pour éviter des situations en été qui ne peuvent être gérées»

Selon des sources du ministère, la Grèce traverse une période de sécheresse persistante uniquement comparable à la crise de 1988 à 1994. Le gouvernement avait déjà annoncé le mois dernier des plans d'investissement de 2,5 milliards d'euros dans des projets d'infrastructure hydraulique au cours de la prochaine décennie. (ats/afp)

