en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Greta Thunberg

Greta Thunberg a été arrêtée à Londres

epa12556883 Greta Thunberg, Swedish activist attends an event titled &#039;Rebuild Justice&#039; at Roma Tre University in Rome, Italy, 29 November 2025. EPA/Riccardo Antimiani
Greta Thunberg a été arrêtée «en vertu de la loi antiterroriste» britannique (image d'archives).Keystone

Greta Thunberg a été arrêtée à Londres

L'activiste suédoise a été arrêtée alors qu'elle prenait part à une manifestation en soutien à une organisation pro-palestinienne considérée comme «terroriste» au Royaume-Uni.
23.12.2025, 13:1523.12.2025, 13:21

La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien au groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners for Palestine.

«Greta Thunberg tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m'oppose au génocide'», a souligné un porte-parole de Defend Our Juries, précisant que la militante avait «été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste» britannique.

Palestine Action a été ajoutée début juillet à la liste des organisations considérées comme «terroristes» au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, dont certains sont en détention et ont débuté une grève de la faim. Tout soutien à l'organisation est passible de jusqu'à 6 mois de prison. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Ces réservistes israéliens refusent de continuer leur service à Gaza
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump veut une nouvelle flotte de cuirassés: devinez comment elle s'appelle
Le président américain a annoncé la construction d'une nouvelle classe de navires de guerre portant son nom. Il assure vouloir s'impliquer personnellement dans leur conception.
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Il s'agit d'un fait extrêmement inhabituel pour un président en exercice.
L’article