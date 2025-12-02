bien ensoleillé
Un Valaisan amendé de 80 000 francs pour une manif interdite

Des policiers antiemeute photographies lors d&#039;un rassemblement non autorise en solidarite avec le peuple palestinien ce samedi 1 novembre 2025 a Sion, en Suisse. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
La manifestation à Sion avait mobilisé plusieurs dizaines de policiers.Keystone

L'organisateur d'un rassemblement pro-palestinien non autorisé à Sion a reçu la facture de la mobilisation policière que l'événement a suscité. L'affaire passera devant la justice.
02.12.2025, 11:00

A l'origine d'une manifestation pro-palestinienne interdite qui avait réuni plusieurs centaines de protestataires début novembre à Sion, Gaël Ribordy est sommé de passer à la caisse.

Signataire de la demande d'autorisation - refusée - pour l'événement, ce Valaisan en est considéré comme l'organisateur officiel. Et les autorités valaisannes, en vertu de la loi cantonale, avaient décidé de lui attribuer la facture du dispositif policier déployé pour l'occasion.

Ce Valaisan a organisé une manif pro-Palestine et ça va lui coûter cher

Selon la RTS, l'amende lui est finalement parvenue. Pour notamment l'engagement de 80 unités de maintien de l'ordre à 250 francs de l'heure, celle-ci s'élève à 80 000 francs.

Au micro du média public, Gaël Ribordy dénonce une décision «abusive». Dotée, selon lui, d'un «effet dissuasif», elle porterait atteinte aux «droits démocratiques» et mettrait en péril l'organisation de manifestations à l'avenir.

Gaël Ribordy au micro de la RTS.
Gaël Ribordy lors de son intervention à la RTS.Image: Capture RTS

Il annonce dès lors s'opposer à cette amende, portant l'affaire en justice.

«On ira le plus loin possible pour expliquer au canton et au pays dans lequel on vit que ce n'est pas OK»
Gaël Ribordy à la RTS

Une décision controversée

Pour rappel, le rassemblement avait été interdit à deux reprise: une première fois par le Conseil municipal sédunois en septembre dernier, puis une seconde fin octobre lors d'un recours auprès du Conseil d'Etat valaisan.

Si l'événement avait malgré tout eu lieu, réunissant quelque 300 manifestants, la décision de faire casquer les organisateurs ne fait de loin pas l'unanimité. A gauche, on dénonçait notamment d'une «restriction à l’exercice du droit fondamental à manifester». (jzs)

«Les citoyens n'ont pas à payer pour des manifestants dans l'illégalité»
