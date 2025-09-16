en partie ensoleillé16°
Guatemala

Guatemala: un touriste attaque un employé d'hôtel à la hache

Guatemala: un touriste britannique arrêté pour avoir blessé un homme à la hache (image d&#039;illustration).
L'agresseur a affirmé que «son "dieu" lui avait ordonné d'éliminer les personnes présentant certaines caractéristiques physiques» (image d'illustration).Image: Shutterstock

Un touriste attaque un employé d'hôtel à la hache au Guatemala

Un Britannique a été arrêté après avoir agressé un employé d'hôtel à Antigua. Il a assuré répondre à un ordre divin.
16.09.2025, 09:1316.09.2025, 09:13

Un touriste britannique a été arrêté au Guatemala après avoir blessé un employé d'un hôtel, déclarant répondre à un ordre divin, a indiqué lundi la police.

L'homme, âgé de 68 ans, «a affirmé appartenir à une secte musulmane et assuré que son "dieu" lui avait ordonné d'éliminer les personnes présentant certaines caractéristiques physiques, similaires à celles de la victime», a relaté la police dans un communiqué.

«Par surprise»

Les faits se sont déroulés dans un hôtel d'Antigua, une des principales villes touristiques du pays, au sud-ouest de la capitale. «L'attaque est arrivée par surprise, sans un mot» a indiqué la victime dans un témoignage rapporté par la police.

Violence chez les jeunes en Suisse: un profil se dégage

L'employé, âgé de 55 ans, a été transporté à l'hôpital où il est toujours sous observation. Il présente de multiples blessures.

Le touriste britannique a été traduit devant un tribunal pour« répondre devant la justice guatémaltèque», a précisé la police. (jzs/afp)

