La première rencontre entre Biden et Zelensky a été tendue

Un nouveau livre révèle le peu d'estime que Joe Biden et Volodymyr Zelensky avaient l'un pour l'autre avant que la guerre en Ukraine n'éclate.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Ce n'était pas l'amour fou entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'écrit le journaliste américain Franklin Foer dans un nouveau livre intitulé The Last Politician, sorti le 5 septembre en anglais. La raison? Zelensky, qui s'est rendu à Washington à la fin de l'été 2021 pour une première rencontre avec Biden, aurait rendu le président américain responsable de nombre de ses problèmes politiques.

Le président américain, quant à lui, ne croyait pas beaucoup en cet Ukrainien de 35 ans son cadet – notamment parce que l'ex-comédien refusait de se comporter comme un homme politique. Si Biden n'arrivait pas à prendre Zelensky au sérieux, il a été surpris lorsque l'Ukrainien a exigé de rejoindre l'Otan en 2021.

La réaction réservée du président américain, a réveillé la colère de Zelensky, qui s'est soudainement mis à critiquer l'Otan, menaçant même l'organisation de perdre l'Allemagne et la France.

«C'était une déclaration absurde. Et elle a rendu Biden furieux» Franklin Foer

Eloge de la «clarté stratégique» de Biden

Mais coup de théâtre, les relations entre les deux présidents se sont ensuite brusquement améliorées. Même si les conseillers de Biden affirment encore aujourd'hui que Zelensky n'a jamais prononcé la phrase légendaire «J'ai besoin de munitions, pas d'un moyen de transport» au début de la guerre, le président américain s'est montré impressionné par la combativité des Ukrainiens suite à l'invasion russe.

Tout en critiquant certains défauts de Biden, Franklin Foer lui donne une bonne note dans son livre:

«Dans le contexte de l'Ukraine, les avantages d'un président plus âgé se sont révélés» Franklin Foer

Sa «présence rassurante» et sa «clarté stratégique» ont contribué à maintenir la cohésion de l'alliance occidentale contre la Russie, analyse le journaliste à propos de Biden.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)