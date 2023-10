Poutine se sert des JO de Paris et ça énerve Macron.

«Depuis un an, la Russie détruit des villes ukrainiennes, tue des civils ukrainiens, saccage des salles de sport, y compris pour l'escrime, tue des entraîneurs et des athlètes – mais la Fédération internationale d'escrime laisse les Russes participer aux compétitions sportives! C'est choquant et inacceptable. L'argent d'Alicher Usmanov (réd: un oligarque russe qui a dirigé la Fédération mondiale d'escrime pendant quatorze ans jusqu'en 2022) est apparemment plus important que les principes olympiques.»