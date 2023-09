Elon Musk a «saboté» une attaque ukrainienne par peur de Poutine

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

Ces idées ont suscité de nombreuses critiques et ont valu à Musk d'être accusé d'être tombé dans le panneau de la propagande et de l'influence russes.

«Les autorités gouvernementales ont demandé en urgence l'activation de Starlink jusqu'à Sébastopol. L'objectif évident était de couler la majeure partie de la flotte russe à l'ancre. Si j'avais accédé à leur demande, SpaceX aurait été explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit.»

Lorsque les drones chargés d'explosifs se sont approchés de la flotte russe, «ils ont perdu leur connexion et ont été rejetés à terre, inoffensifs» , écrit l'auteur dans un livre intitulé «Elon Musk» qui paraîtra le 12 septembre.

