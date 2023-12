Ukraine: Zelensky annonce des discussions sur la paix en Suisse

Le président ukrainien a évoqué la Suisse lors d'un déplacement en Amérique du sud.

Zelensky annonce des discussions sur la paix en Suisse

En déplacement en Amérique du sud, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lâché — sans le vouloir? — l'information selon laquelle une Conférence pour la paix pourrait avoir lieu en Suisse. Le DFAE ne commente pas.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé que des «prochaines discussions» pour la paix devraient avoir lieu. Et cela en Suisse.

En visite en Amérique du Sud, le leader de Kiev a rencontré le nouveau président argentin, Javier Milei, ainsi que le président et les autorités de l'Uruguay. C'est dans ce contexte qu'il a posté un tweet au texte évocateur:

«Je remercie l'Uruguay d'envoyer ses représentants à la réunion de la Formule de la paix, et j'espère que le pays pourra assister aux prochains cycles de discussions en Suisse» Volodymyr Zelensky

La «Formule de la paix»? Il s'agit d'une série de conférences pour le futur de la paix en Ukraine. La dernière réunion a eu lieu à Malte, fin octobre dernier, après deux éditions à Copenhague et à Riyad. La Suisse y avait participé, ainsi que 90 autres pays. Mais c'est la première fois qu'un nouveau cycle de discussions est évoqué, qui plus est en Suisse et par le président ukrainien lui-même.

Selon le Tages-Anzeiger, cette rencontre avec Zelensky pourrait avoir lieu à Davos, en marge du Forum économique mondial (WEF). Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas communiqué sur cette information. Contacté par le quotidien zurichois pour prendre position, il n'a d'ailleurs pas souhaité commenter les déclarations de Zelensky.

Si ce cycle de discussions doit bien avoir lieu, la question se pose de savoir s'il s'agira de rencontres similaires à celles de Lugano en juillet 2022, destinées à la reconstruction de l'Ukraine. Mais des pourparlers pour une paix sur le territoire ukrainien, chose à laquelle Zelensky s'est refusé jusqu'à présent, ne sont pas impossibles, selon le quotidien zurichois.

