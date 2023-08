Le théâtre de la ville ukrainienne de Tchernihiv a été la cible de bombardements russes samedi matin. Getty Images Europe

La Russie a une nouvelle stratégie pour terroriser les Ukrainiens

Ce week-end, la Russie a bombardé Tchernihiv située dans le nord de l'Ukraine, faisant plusieurs morts et blessés. Une attaque qui cache une tactique perverse.

Ce sont des images qui sont difficiles à supporter. Comme souvent dans cette guerre. Elles ont été prises après une attaque de missiles russes. Cette fois-ci sur Tchernihiv, une métropole de 285 000 habitants, où un missile russe «Iskander-M» s'est abattu samedi matin.

La violente explosion a détruit de nombreux bâtiments historiques, dont un théâtre, une église orthodoxe et plusieurs immeubles d'habitation et centres commerciaux. Selon les autorités, sept personnes au total ont été tuées dans l'attaque, dont une fillette de six ans. Au moins 144 personnes ont été blessées, certaines grièvement. Quinze enfants figuraient parmi les blessés.

Un homme blessé portant une chemise ensanglantée traverse une place devant le bâtiment du théâtre endommagé par les bombardements russes le 19 août 2023. Getty Images Europe

Ce qui est perfide dans cette nouvelle attaque contre l'infrastructure civile de l'Ukraine, c'est le moment où elle a eu lieu. Samedi matin, de nombreuses personnes célébraient une fête orthodoxe dans l'église qui a été touchée par les éclats de bombe. Les cafés de cette place populaire étaient, eux aussi, ouverts.

Une exposition sur la guerre des drones («Angry Birds») venait d'avoir lieu dans un théâtre qui a également été gravement endommagé par la chute du missile. Bien que le lieu de l'exposition n'ait été communiqué aux visiteurs que dans le plus grand secret, les organisateurs affirment que les espions russes ont réussi à mettre la main sur l'information.

Une stratégie perfide

L'alerte aérienne a résonné peu de temps avant la frappe russe et les nombreux visiteurs de l'exposition ont foncé se réfugier dans les abris. Mais cela n'a pas suffi puisque de nombreuses victimes ont été recensées. Plusieurs images montrent d'ailleurs l'ampleur des dégâts tant chez les civils que dans les bâtiments.

Plusieurs voitures ont été endommagées par les bombardements russes, le 19 août 2023. Getty Images Europe

Des éclats de verre et des débris jonchent un arrêt de transport public devant un restaurant endommagé par les bombardements russes, le 19 août 2023. Getty Images Europe

Ce type d'attaque n'a rien de nouveau. La ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maliar a indiqué qu'il ne s'agit pas de la première fois que l'armée russe bombarde volontairement des événements publics, bien que ceux-ci n'aient pas été annoncés publiquement.

L'Ukraine soupçonne donc une stratégie ciblée derrière ce type d'attaque, comme l'a fait savoir dimanche le groupe de réflexion américain Institute for the study of war (ISW). Selon Hanna Maliar, l'objectif est de frapper l'Ukraine non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement.

Tchernihiv est l'une des villes les plus anciennes et les plus importantes d'Ukraine, mentionnée pour la première fois au 9e siècle. Elle est située dans la région de la Rus' de Kiev. Cette fédération politique médiévale comprenait des territoires de l'actuelle Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine. Vladimir Poutine revendique d'ailleurs un droit historique.

Située à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale Kiev, Tchernihiv est également un site militaire important puisqu'elle abrite le Commandement opérationnel de l'armée du nord de l'Ukraine.

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)