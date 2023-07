Poutine exigerait de Loukachenko qu'il entre en guerre

Depuis que les mercenaires de Wagner sont en exil en Biélorussie, Poutine et Loukachenko collaborent très étroitement. Mais dans les faits, chacun ne pense qu'à sa propre sécurité.

Un article de

Tobias Esser

Plus de «International»

Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, sont très isolés sur la scène internationale depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, avec le soutien de la Biélorussie.

Déjà proche, la relation entre les deux hommes d'Etat s'est naturellement intensifiée, surtout depuis l'échec de la révolte du groupe de mercenaires Wagner le 24 juin dernier. Le chef de cette armée de mercenaires, Evgueni Prigojine, avait annoncé son intention de se rendre à Moscou avec ses troupes. Le soulèvement a échoué, et Prigojine et ses mercenaires ont dû s'exiler en Biélorussie, où ils vivent depuis.

Une visite stratégique

Selon BBC News Russian, la visite de Loukachenko en Russie a également porté sur le sort des mercenaires. Il devait y avoir beaucoup à discuter, car Poutine aurait adapté son agenda pour pouvoir «parler en détail de sujets importants» avec Loukachenko deux jours de plus que prévu.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, la discussion entre les deux présidents a porté sur les mercenaires de Wagner, l'union des Etats russes et biélorusses et les «menaces existentielles aux frontières de la Russie et de la Biélorussie».

Loukachenko et Poutine . Keystone

Dans un entretien avec l'agence de presse publique russe Tass, Dmitri Peskov n'a pas donné beaucoup de détails sur le contenu des discussions entre Poutine et Loukachenko. Il s'agissait apparemment «de se coordonner et d'échanger des points de vue». Les deux hommes n'auraient pas signé de contrats ou d'accords.

Qu'est-ce que Poutine et Loukachanko préparent?

Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW) estime qu'il est possible que les mercenaires de Wagner exilés en Biélorussie préoccupent Poutine et qu'il ait voulu prolonger la rencontre pour cette raison. On peut lire, dans un rapport publié mardi par le groupe qui se réfère à une source russe interne dont l'identité n'a pas été révélée:

«Loukachenko essaie probablement d'utiliser son pouvoir sur le groupe Wagner pour obtenir des concessions de la part de Poutine.»

Selon cette source, Le dictateur biélorusse demande plus de soutien financier pour son pays. En contrepartie, Poutine voudrait obtenir que les troupes biélorusses partent directement en guerre contre l'Ukraine. Poutine aurait refusé une offre de compromis de Loukachenko, selon laquelle les forces armées biélorusses effectueraient une «démonstration de force» non définie à la frontière avec l'Ukraine. C'est également ce que rapporte la chaîne Telegram russe – et généralement bien informée – «Brief».

Selon l'analyse de l'ISW, Loukachenko tente d'exploiter les inquiétudes de Poutine concernant le groupe Wagner afin d'obtenir des conditions favorables dans les relations biélorusses. Il souhaiterait dans le même temps éviter que la Biélorussie ne devienne davantage dépendante de la Russie en raison de contraintes économiques et ne doive s'impliquer encore plus activement dans la guerre contre l'Ukraine.

Réformes en Russie

Parallèlement aux entretiens avec le président biélorusse, la Douma russe doit tenter d'atténuer le vide sécuritaire créé par les mercenaires exilés de Wagner. Pour ce faire, les régions de Russie doivent créer des «entreprises militaires et de sécurité» décentralisées, qui assumeront des tâches visant à garantir l'autorité étatique du Kremlin. La Douma a adopté une résolution en ce sens le 25 juillet.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder