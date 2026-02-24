dégagé11°
DE | FR
burger
International
France

Reporters sans frontières critique Jean-Luc Mélenchon

epa12544421 La France Insoumise (LFI) party leader Jean-Luc Melenchon gives a speech at the La France Insoumise convention for the 2026 municipal elections in Aubervilliers, a Paris suburb, France, 23 ...
Keystone

Reporters sans frontières critique Jean-Luc Mélenchon

L'ONG Reporters sans frontières a estimé mardi que le chef de la gauche radicale en France Jean-Luc Mélenchon porte «atteinte au droit à l'information des citoyens» en voulant choisir les journalistes qui suivent ses conférences de presse.
24.02.2026, 18:0924.02.2026, 18:09

Le leader de La France insoumise (LFI) a critiqué avec virulence lundi le traitement médiatique réservé à la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque et les mises en cause de son mouvement qui ont suivi, lors d'une conférence de presse «réservée aux médias numériques alternatifs». «Nous invitons qui nous voulons», a-t-il assumé.

Les Insoumis ont été dans la tempête politique et médiatique la semaine dernière après l'arrestation et l'inculpation pour «complicité de meurtre» de Jacques-Elie Favrot, qui était, au moment de la mort de Quentin Deranque, collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault.

Analyse
Le lynchage de Quentin pulvérise la stratégie de Mélenchon

Mais d'après Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, «permettre à un responsable politique de choisir les journalistes autorisés à couvrir un événement d'intérêt général, c'est directement porter atteinte au droit à l'information des citoyens».

«Quels que soient les griefs contre tel ou tel média formulés par M. Mélenchon, une seule boussole doit prévaloir: celle du journalisme – son honnêteté, son indépendance, son pluralisme», a-t-il prôné dans une déclaration transmise à l'AFP.

Ainsi RSF «appelle l'ensemble des forces politiques à respecter sans réserve le travail des journalistes et l'accès, pour toutes et tous, à une information libre et pluraliste».

Nouveau format

Mardi lors du point presse hebdomadaire du groupe des députés LFI, Louis Boyard a insisté: «Vous passez votre temps à exclure le peuple français des médias», a-t-il lancé aux journalistes présents.

Le parti LFI accusé de «proximités» avec des islamistes

«Nous, on organise des espaces qui nous permettent de parler à ces nouveaux médias qui incarnent le peuple. Et on continue dans le même temps à parler à l'officialité médiatique», a lancé le parlementaire.

Les conférences de presse réservées à des «médias numériques alternatifs», «c'est un nouveau format qu'on installera tout au long de la présidentielle» de 2027, d'après M. Boyard.

Il souhaite que les «nouveaux médias de droite» – «sauf l'extrême droite» – y participent car «cela donne de la crédibilité». «On n'attend pas que les gens posent uniquement des questions qui font plaisir», a assuré le député. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine

Ces chiens présentent des risques respiratoires

1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'ex-femme du prince Andrew s'est cachée en Suisse
Empêtrée dans l'affaire Epstein, Sarah Ferguson se serait réfugiée dans une clinique psychiatrique à Zurich de décembre à janvier. Un établissement haut de gamme qui facture un peu plus de 13 000 francs la journée.
Depuis plusieurs mois, Sarah Ferguson et son ex-mari, le prince Andrew Mountbatten-Windsor, sont empêtrés dans l'affaire Epstein. Le frère cadet du roi Charles III a d'ailleurs été arrêté le jour de 66 ans, le 19 février, soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels au milliardaire et délinquant sexuel américain.
L’article